برگزاری آخرین جلسه دادگاه نبوی/ منتظر حکم زیدآبادی و عطریانفر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی سه شنبه در حاشیه تودیع و معارفه سرپرست دادسرای ناحیه شش در جمع خبرنگاران در خصوص برگزاری دادگاه نبوی، زیدآبادی و عطریانفر گفت: امروز احتمالاً آخرین جلسه دادگاه نبوی برگزار می شود تا به دفاعیات خود بپردازد اما در مورد زیدآبادی و عطریانفر محاکمه تمام شده و باید منتظر حکم دادگاه باشیم.

خبرنگاری در مورد وضعیت صالح دلدم که اواخر خرداد ماه بازداشت شده و گفته می شود که دادستان تهران با تودیع وثیقه آن مخالفت کرده سئوال کرد و دولت آبادی در پاسخ گفت: شما باید دلایل خود را بیاورید تا پاسخ دهیم.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه گفت: ما رسانه ها را نصیحت کردیم تا وارد این گفته ها نشوند.

وی در خصوص وضعیت حجت شریفی و همچنین ممنوع الملاقات شدن وی نیز گفت: در هیچ مصاحبه ای صحبت از ممنوع الملاقات شدن فردی نکرده ام و حتی برعکس معتقدیم متهمان با خانواده ها ملاقات داشته باشند مگر اینکه در جرایمی خاص قاضی چنین تصمیمی بگیرد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه از آزادی 13 نفر از متهمان 13 آبان خبر داد و گفت: به قضات تاکید کردیم که کسانی که دلایل چندانی ندارند و ابراز ندامت کرده اند آزاد شوند.

وی کسانی که در روز 13 آبان بازداشت شده اند را به سه دسته تقسیم کرد و گفت: اولین دسته کسانی هستند که در حال گذر و عبور بوده اند که آنها به سرعت آزاد شدند و دومین دسته کسانی هستند که پلیس در مورد آنها گزارشاتی را ارائه کرده است و ما سعی کرده ایم چنین افرادی را با کفیل آزاد کنیم اما دسته سوم کسانی هستند که اقرار کرده اند با برنامه قبلی در خیابانها حضور پیدا کرده اند و طبیعی است در مورد این افراد رسیدگی به دقت بیشتری نیاز دارد اما با این وجود تاکید کرده ایم تحقیقات در مورد آنها به سرعت انجام شود.

دولت آبادی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر فرار یکی از مدیران شرکت هرمی گفت: این پرونده باید از سوی رئیس مجتمع رسیدگی به جرائم اینترنت اطلاع رسانی شود.

وی همچنین در مورد اقدامات دادستانی در مورد جرایم تجاوز به عنف نیز گفت: سیاست دادستانی برخورد جدی با این جرایم است و تاکید کرده ایم این پرونده ها با حساسیت و اهمیت ویژه ای رسیدگی شود.

دولت آبادی در مورد وضعیت فریبا پژوه نیز گفت: پیگیری جدی لازم در مورد پرونده این فرد انجام شده و تاکید کرده ایم پرونده آن به سرعت رسیدگی شود.

وی تصریح کرد: اتهاماتی در مورد این فرد مطرح است که با توجه به عدم اثبات آن امکان اعلام آن وجود ندارد.