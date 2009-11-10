اکثر نیروهای فعال در پروژه های نفتی استان ایلام غیربومی هستند

علی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: با وجود طرحهای عظیم حوزه انرژی همچون انبار نفت دره شهر، منطقه نفتی چشمه خوش دهلران و... در حالیکه توقع می رفت حداقل اشتغال منطقه برای مدتی تامین شده باشد اکثر نیروهای فعال در این پروژه ها غیربومی هستند.

وی اظهار داشت: باعنایت به اینکه صنایع نفت و گاز و پالایشگاه ها و پتروشیمی در استان ایلام فعال شده اما با توجه به اینکه بخش عظیمی ازنیروها٬ حتی نیروهای خدماتی غیربومی می باشند متأسفانه نرخ بیکاری در ایلام بیشتر از سایر استانهاست.

این مسئول با اشاره به اینکه برای اخذ مجوز هریک از این پروژه‌ها که هزاران امید برای کاهش نرخ بیکاری در میان خانواده‌ها و جوانان ایلامی فراهم آورده، خاطرنشان کرد: تلاش و پیگیری فراوانی انجام شده اما اکنون در هنگام اجرا جوانان این شهرستان در آنها مشغول به کار نبوده و برخی نیروهای غیربومی فعالیت می‌کنند و مسئولان باید در این زمینه پاسخگو باشند.



نماینده دهلران، دره شهر و آبدانان در مجلس با هشدار به مسئولان دستگاه‌های اجرایی متذکر شد که باید در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها، نیروها و پیمانکاران بومی در اولویت استخدام و به کارگیری قرار گیرند.



عزتی گفت: در حالیکه نیروهای بومی استان ایلام بیکار هستند در اجرای بسیاری از پروژه ها از نیروهای غیر بومی استفاده می شود و نیروهای بومی اعم از کارگری و متخصص از انجام بیشتر فعالیتها محروم هستند.



رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام با درخواست توجه بیشتر به نحوه جذب نیروهای بومی در پروژهای نفت و گاز ادامه داد: کارگران در استان از صبح تا غروب دور میادین منتظر پیدا کردن کاری هستند اما شامگاه شرمسار به آغوش خانواده بازمی‌گردند.



نماینده ایلام تأکید کرد: به دلیل استفاده نکردن از نیروهای توانمند بومی در استان ایلام است که هم اکنون مردم ایلام مجبور به مهاجرت به استان های دیگر هستند.

عزتی یادآور شد: وزیر نفت در مجلس باید پاسخگوی این همه اتفاق باشد.