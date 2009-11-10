سطح مسابقات والیبال نشسته جوانان جهان بالا بود

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره رقابتهای والیبال نشسته جوانان جهان از 13 تا 16 آبانماه با حضور هشت تیم ایران، قزاقستان، برزیل، کرواسی در گروه A و روسیه، اوکراین، آلمان و عراق در گروه B در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار شد که در نهایت تیم کشورمان به عنوان قهرمانی این دوره از رقابتها دست پیدا کرد. ایران پیش از این دو بار در سالهای 2005 (اسلوونی) و 2007 (برزیل) به عنوان قهرمانی این رقابتها دست یافته بود.
رئیس انجمن والیبال نشسته کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سطح برگزاری این رقابتها گفت: من در دوره نخست که در اسلوونی و به صورت نمایشی برگزار شد در آنجا حضور نداشتم اما سطح برگزاری رقابتهای مشهد از برزیل بهتر بود و به اذعان تمامی تیمهای شرکت کننده، رقابتهای جدی تری را شاهد بودیم.
هادی رضایی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که "آیا مراسم افتتاحیه این رقابتها نمی توانست بهتر از این باشد؟"، افزود: ما در کشورمان و بخصوص شهر مشهد مقدس با محدودیتهایی مواجه هستیم که این امر می تواند بر نوع اجرای مراسم افتتاحیه تاثیرگذار باشد. البته من فکر می کنم در خصوص تیم اجراکننده ورزش باستانی چنانچه زمان کمتری را به خود اختصاص می داد، بهتر بود اما در مجموع موفقیت آمیز عمل کردند.
وی در پایان در خصوص انتخاب میزبان دوره آتی این رقابتها گفت: از آنجا که تا به امروز تنها چهار تیم برای حضور در دوره آتی رقابتهای والیبال نشسته جوانان جهان ابراز آمادگی کردهاند هنوز مشخص نیست که این رقابتها کجا برگزار می شود.
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