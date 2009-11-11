نبود فضای مناسب شهری بزرگترین مشکل معلولان در هرمزگان است

عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: معلولین در سطح استان با مشکلات متعددی مواجه هستند که عدم مناسب سازی محیط برای این افراد از مهمترین مشکلات محسوب می شود.

وی افزود: متاسفانه در سطح استان در فضاهای آموزشی و فرهنگی و دوائر دولتی کمترین فضای لازم برای ایاب و ذهاب معلولین، نابینایان، ناشنوایان و معلولین جسمی حرکتی مناسب سازی نشده است.

به گفته وی، مسئولان دست اندرکار در ساخت و سازها و اماکن عمومی از جمله خیابانها، معابر و فضاهای تجاری به گونه ای طراحی شوند که استفاده از آنها برای تمامی اقشار از جمله سالمندان، بیماران و معلولین به یک نسبت قابل استفاده باشد.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات معلولین بحث نگرش منفی است که در جامعه ما نسبت به معلولین وجود دارد.

میرزایی بیان کرد: باید همه دستگاه های فرهنگی آموزش و پرورش، صدا و سیما همچنین خود معلولین نسبت به تغییر نگرش به معلولین همکاری کرده و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسبی به عمل آورند.

وی اظهار داشت: متاسفانه در جامعه ما معلولیت را با ناتوانی مقایسه می کنند این در صورتی است که اگر معلولین از امکانات مساوی با سایر افراد جامعه برخوردار باشند، توانمندی های بالایی دارند و تحصیلات بالای معلولین و موفقیتهای معلولین در زمینه های مختلف علمی، ورزشی و هنری تاییدی بر این مدعاست.

وی تاکید کرد: مدیران و به خصوص مدیران سازمانها و شرکتهای غیردولتی در بکارگیری نیروهای انسانی توجه ویژه ای به معلولین به خصوص معلولین با تحصیلات عالیه داشته باشند.