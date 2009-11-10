  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۵۶

در خراسان رضوی؛

هفت میلیارد ریال اعتبار جهت خرید خودروهای نمک پاشی اختصاص یافت

هفت میلیارد ریال اعتبار جهت خرید خودروهای نمک پاشی اختصاص یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون راهداری اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی گفت: برای خرید 19 ماشین مدرن نمک پاش در خراسان رضوی هفت میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابراهیم صنیعی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری در محل اداره راه و ترابری خراسان رضوی افزود: با توجه به اینکه همه ساله شاهد بارش برفهای سنگین در سطح جاده های استان بوده ایم، تمهیداتی اندیشیده شد تا با استفاده از دستگاه های پیشرفته و به روز، سطح کیفی بهبود شرایط حمل و نقل در جاده های استان طی فصول بارشهای زمستانی را افزایش دهیم.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی اظهار داشت: در همین راستا اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی اقدام به خرید دستگاه های نمک پاش مدرن ST9 کرده و با بهره برداری از این دستگاه ها در فصل زمستان امسال قطعا شرایط بهتری را در زمینه سهولت تردد خودروها در جاده های برفی شاهد خواهیم بود.

صنیعی افزود: به وسیله این دستگاه ها که با قابلیتهای بسیار بالایی برای زدودن برف از جاده ها و آب کردن یخهای موجود در سطح جاده ها بکار می روند بدون هیچگونه آسیب رسانی به رویه های آسفالتی عملیات نمک پاشی انجام می گیرد.

وی گفت: در همین رابطه همایش یک روزه ای برای آموزش کاربران دستگاه نمک پاش ST9 در سطح استان برگزار شد.

کد مطلب 980457

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها