قاچاق انسان ؛ مهمترین منبع مالی جنایت های سازمان یافته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، در این بیانیه آمده است : قاچاق انسان بلایی جهانی است که میلیارد ها دلار سود از راه قربانی شدن میلیون ها نفر فراهم می کند. پرشتاب ترین منبع منفعت سرشار برای گروه های جنایات سازمان یافته در سراسر جهان است. چند کشور تحت تاثیر آن قرار می گیرند هم کشور مبدا، هم کشورترانزیت و هم کشور مقصد. قاچاق انسان مالکیت مردم از راه زور، کلاه برداری، تقلب و سایر ابزارهای اجباری با هدف استثمار آنان است.



قاچاق انسان شامل اقداماتی می شود که در هر کشوری ممنوع است مانند بردگی، اسارت برای بدهی، کار اجباری و استثمار جنسی. اکثریت قربانیان زنان و دختران هستند. بر اساس برآورد سازمان بین المللی کار حداقل 12 میلیون و 300 هزار بزرگسال و کودک در گیر کار اجباری و بردگی جنسی هستند.



بر اساس گزارش گزارشگر ویژه قاچاق انسان که در 23 اکتبر 2009 به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه گردید شرایط نامطلوب فعلی اقتصاد جهانی موجب افزایش قاچاق انسان شده است. این امر به دلیل این است که فقر و بیکاری جوانان همراه با درخواست برای کار ارزان عواملی هستند که به وسیله رکود اقتصادی تشدید شده و ریشه های اصلی قاچاق انسان را تشکیل می دهند. گزارشگر ویژه در گزارش خود می گوید قاچاق انسان زمانی بیشتر روی می دهد که قربانیان بالفعل برای گریز از اوضاع نابسامان خود بیشتر نا امید باشند.



در حال حاضر 133 کشور معاهده جلوگیری از قاچاق انسان، پروتکل اختیاری برای جلوگیری از قاچاق انسان همچنین سرکوب و مجازات قاچاقچیان انسان، بویژه آنانی که زنان و کودکان را قاچاق می کنند، معروف به "پروتوکل پالرمو"، مربوط به کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات فرامرزی سازمان دهی شده را تصویب کرده اند.

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