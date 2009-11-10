60 میلیارد ریال برای آزادسازی محور دلجویی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد در دیدار با معاون وزیر مسکن و مدیرکل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری افزود: طی مذاکرات به عمل آمده با دستگاهی ذیربط، مشکلی در تامین اعتبارات وجود ندارد و با تصویب طرح نهایی و ساز و کار در نظر گرفته شده، به زودی شاهد اجرای طرح خواهیم بود.

وی ادامه داد: در سفر وزیر مسکن به استان، تصمیمات خوبی برای استان گرفته شد و در همین راستا اقدامات موثری نیز صورت گرفته است.

استاندار زنجان افزود: تصویب 25 بند مصوبه در سفر وزیر مسکن، هر کدام تاثیرات بسیار مثبتی در حوزه مسکن داشته است و اجرای طرح دلجویی، یکی از بزرگترین مصوبات این سفر است.

رئوفی نژاد با اشاره به مصوبه شورای عالی مسکن در خصوص بهره مندی 500 واحد فرسوده در استان از تسهیلات 15 میلیون تومانی مسکن مهر، این اقدام دولت را گامی موثر در اصلاح و بازسازی مسکن اقشار کم درآمد و محروم دانست.