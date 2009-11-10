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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۳۵

60 میلیارد ریال برای آزادسازی محور دلجویی اختصاص یافت

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: در سفر وزیر مسکن به استان مقرر شد 60 میلیارد ریال از سوی وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری و شورای شهر زنجان و نیز از اعتبارات عمرانی استان جهت آزادسازی و اجرای طرح دلجویی اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد در دیدار با معاون وزیر مسکن و مدیرکل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری افزود: طی مذاکرات به عمل آمده با دستگاهی ذیربط، مشکلی در تامین اعتبارات وجود ندارد و با تصویب طرح نهایی و ساز و کار در نظر گرفته شده، به زودی شاهد اجرای طرح خواهیم بود.

وی ادامه داد: در سفر وزیر مسکن به استان، تصمیمات خوبی برای استان گرفته شد و در همین راستا اقدامات موثری نیز صورت گرفته است.

استاندار زنجان افزود: تصویب 25 بند مصوبه در سفر وزیر مسکن، هر کدام تاثیرات بسیار مثبتی در حوزه مسکن داشته است و اجرای طرح دلجویی، یکی از بزرگترین مصوبات این سفر است.

رئوفی نژاد با اشاره به مصوبه شورای عالی مسکن در خصوص بهره مندی 500 واحد فرسوده در استان از تسهیلات 15 میلیون تومانی مسکن مهر، این اقدام دولت را گامی موثر در اصلاح و بازسازی مسکن اقشار کم درآمد و محروم دانست.

کد مطلب 980465

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