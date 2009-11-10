توافقات ایران و ترکیه بر سر انرژی و گاز

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد دوشنبه شب در حاشیه اجلاس کمسک در کنفرانس خبری در محل هتل جیلان استانبول افزود: رابطه ما با ترکیه برادرانه است و اعتماد کامل بین دو کشور برقرار است و ایران و ترکیه در زمینه های مختلف با یکدیگر همکاری دارند و هیچ مشکلی بین دو کشور وجود ندارد.



رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخشی از این مصاحبه با اشاره به اینکه عمر صهیونیست ها تمام شده است، گفت: اسراییلی ها می خواهند ملتها را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند و دیگر بر همگان مسجل شده است که عمر صهیونیستها پایان یافته است.



وی با اشاره به اینکه اسراییل همانند خودرویی است که از رده خارج شده است، افزود: هرچه بیشتر بگذرد به ضرر اسراییل است زیرا مسئله اول در منطقه مسئله قدس می باشد.



وی تاکید کرد حامیان صهیونیستها باید تغییر یابند و بین ملتهای منطقه و حمایت از اسراییل یکی را انتخاب کنند.



احمدی نژاد در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به اینکه نظام های سلطه به ویژه آمریکا مشکلات خود را به سایر کشورها منتقل می کنند ، گفت: قطع رابطه با پولهای قدرتمند مانند دلار مصونیت بخشی به اقتصاد ملی در برابر هجوم اقتصاد سلطه است و معامله با پول ملی به نفع ملت ها است .



وی گفت: استانداردها و معیارهای دوگانه در جهان به عنوان ریشه بحران ها باید تغییر کند و برپایی نظام های جدید در دنیا ضروری است.



رئیس جمهوری با اشاره به اینکه دوران استفاده از بمب اتم تمام شده است، گفت: کسانی که بمب اتم انبار می کنند احمق هستند.



احمدی نژاد با اشاره به تغییرات مورد ادعای اوباما گفت: این تغییرات باید در عمل اتفاق بیفتد و ایران برای ایجاد تغییرات اساسی به آمریکا کمک می کند.



وی افزود: حمایت از رژیم صهیونیستی و دوستی با ملت های منطقه ازسوی آمریکا با هم قابل جمع نیست ، اوباما باید با صهیونیست ها مقابله کند.



احمدی نژاد در ارزیابی اجلاس کمسک این اجلاس را موفق و در مسیر هم جهت کردن ذهن و فکر و برنامه ریزی و همکاری کشورهای اسلامی دانست.



وی در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی این حضور را به نفع اتحادیه اروپا دانست و گفت: اتحادیه اروپا برای عضویت ترکیه در این اتحادیه باید درخواست کرده و امتیاز بدهد.

وی افزود: برقراری رابطه با کشورهای مورد علاقه حق دولت بزرگ ترکیه است.



احمدی نژاد در بخشی از این مصاحبه گفت: مفاهیم دوران استعمار همچون جامعه جهانی و درجه بندی رابطه کشورها با اروپا و غیر اروپا بی معنا است ، ترکیه و ایران و آسیا مهد تمدن بشری و برخی دولت های اروپایی نماد اقدامات ضد انسانی هستند.



وی با اشاره به اینکه ایران به شدت مخالف درگیری بین گروه ها و ملت ها و دولت ها است ، گفت: همه اختلاف ها با گفتگو و تفاهم قابل حل است .



رئیس جمهور در مورد درگیریهای یمن گفت: همه طرف های درگیر در یمن را به خویشتنداری دعوت می کنیم و سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران تقویت وحدت و برادری و همکاری بین همه ملت ها است، اوضاع یمن به ضرر ایران و عربستان و یمن و کل منطقه است و جلوگیری از کشته شدن انسان ها دستور خدا و اسلام و فرهنگ ایران زمین است.



وی درخصوص همکاری های ایران و روسیه ، این همکاریها را در زمینه ها گوناگون از جمله فناوری هسته ای خوب و رو به گسترش توصیف کرد و گفت: همکاری های فنی در زمینه فناوری هسته ای سیاسی نیست.



احمدی نژاد افزود: صهیونیست ها برای منحرف کردن ذهن ملت ها از جنایات خود در غزه و قدس شریف، دائما خبرسازی می کنند ، رژیم صهیونیستی هم اکنون مشغول از بین بردن میراث ملت ها در قدس است ، چرا مدعیان در برابر تخریب قدس سکوت کرده اند؟



وی افزود: عمر رژیم صهیونیستی تمام شده است و با خبرسازی ذهن ملت ها منحرف نمی شود.



رئیس جمهور گفت : قدس و فلسطین مساله اول و اصلی ملت های منطقه است .

