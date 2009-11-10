رئیس هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان کرمانشاه انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در این ‌مجمع که ب‍‍ا حضور مظلومی نائب رئیس فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان ک‍ش‍ور‌ و ‌ا‌ع‍ض‍‍ا‌ی‌ م‍ج‍م‍‍ع‌ برگزار شد، فرهاد رحیمی به عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب و معرفی شد.

در این مجمع بعد از تشریح برنامه های کاندیداهای تصدی این پست رای گیری انجام گرفت که در نهایت فرهاد رحیمی با 13 رای به عنوان فرد منتخب معرفی و دیگر کاندیداهای تصدی این پست به نفع وی کنار رفتند.

در این مجمع مدیرکل تربیت بدنی استان کرمانشاه گفت: مسئولیت هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان مسئولیت خطیر و سنگینی است و خدمت به این قشر وظیفه شرعی و قانونی ماست و شرعا مکلف به حمایت از این قشر هستیم.

مهدی گردانی افزود: در شهر کرمانشاه سالن اختصاصی جهت ورزشهای نابینایان و کم بینایان احداث خواهد شد و از نظر امکانات نیز این هیئت را حمایت می کنیم.

مدیرکل تربیت بدنی استان کرمانشاه به توانمندی های ورزش استان اشاره و خاطرنشان کرد: امیدواریم با انگیزه بیشتر دستاوردهای بهتری داشته باشیم و کوشش کنیم که جایگاه واقعی خود را به دست آوریم.