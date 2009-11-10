اعطاى گواهى کشف به ذخیره 284 هزار تنى پتاس در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز برنا گفت: سازمان زمینشناسى و اکتشافاتمعدنى کشور عملیات اکتشاف پتاس را از سالها پیش در گنبدهاى نمکى جنوب هرمزگان آغاز کرد که منجر به کشف ذخیره منطقه گرىشیخ شد.
مدیر امور اکتشاف سازمان زمینشناسى و اکتشافاتمعدنى کشور با بیان اینکه طى این عملیات اکتشافى، سه محدوده گرى شیخ، پهل و پهل غربى به عنوان محدودههاى داراى پتانسیل شناسایى شد، خاطرنشان کرد: در این منطقه گنبدى که شامل سه محدوده جداگانه است حدود سه میلیون تن ذخیره پتاس وجود دارد و در سه محدوده، عملیات اکتشافات سطحى و عمقى به اتمام رسیده و محدوده گرىشیخ با ذخیره 284 هزار تن و با عیار 12 درصد پتاس به گواهى کشف رسید.
برنا با بیان اینکه در دیگر مناطق کشور نیز عملیات اکتشاف پتاس در دست انجام است، تصریح کرد: در منطقه چابهار نیز مراحل استحصال پتاس، منیزیم و لیتیوم از شورابههاى دریایى در حال انجام است که تا شش ماه آینده نتایج این اقدامات ارائه خواهد شد.
وی تصریح کرد: پتاس از جمله مواد معدنى است که کاربرد وسیعى در کشاورزى و تولید انواع کودهاى شیمیایى دارد.
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