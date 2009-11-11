احمد ایرانی‌خواه در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش "راز ماهی طلایی آکواریوم آقای ژان" را در بخش تجربی هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر رضوی به صحنه بردیم که از آثار برگزیده این بخش شد و طبق گفته هیئت داوران برای حمایت از اجرای عمومی به مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد معرفی شد. گفته شده که اجرای عمومی آثار برگزیده جشنواره تئاتر رضوی در سال 89 خواهد بود.



وی افزود: این در حالی است که تعدادی از آثار در ماههای باقیمانده امسال اجرا می‌شوند و اجرای عمومی اثر ما با 18 بازیگر به اردیبهشت‌ماه سال آینده موکول شده است. به من گفته شده به تعداد اجراها با ما قرارداد تیپ بسته می‌شود که متوجه این امر نشدم. گویا در تئاتر ما داشتن رابطه برای گرفتن اجرای عمومی بسیار تأثیرگذار است. برای من مشکل است که سال آینده 18 بازیگر را برای اجرای نمایش گردهم آورم. امیدوارم به این مسائل رسیدگی شود.



احمد ایرانی‌خواه با نمایش "ارغوان" متقاضی حضور در بخش چشم‌انداز بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر است.

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