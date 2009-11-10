مدیران ارشد خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه به تهران می آیند

"پرویز اسماعیلی" مدیر عامل خبرگزاری مهر و رئیس ستاد اجرایی این سازمان در تهران درباره جزئیات و برنامه‌های نشست OANA در تهران گفت: سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی ـ خبری خبرگزاری‌های آسیا ـ اقیانوسیه OANA یکشنبه 24 آبان‌ماه در تهران برگزار می‌شود و تا کنون حضور 40 نفر از مدیران عامل و مسئولان ارشد 18 خبرگزاری مهم منطقه و همچنین شاخص ترین چهره های خبری قاره آسیا در آن قطعی شده است .

وی درباره برنامه‌های نشست OANA گفت: افتتاح رسمی این نشست ساعت 9 صبح یکشنبه هفته آینده 24 آبان ماه در محل هتل انقلاب تهران و با شعار "جستجوی تعامل در جهان رسانه" با سخنرانی دکتر سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز می‌شود و احمد مخلص یوسف مدیر عامل خبرگزاری آنتارا و رئیس اوآنا نیز دیگر سخنران نشست در مراسم افتتاحیه است.

اسماعیلی با توجه به اهمیت خبری و حرفه ای این اجلاس احتمال حضور سایر مسئولان ارشد نظام در نشست افتتاحیه را رد نکرد و افزود: با نگاه مثبتی که مدیران محترم اجرایی کشور به موضوع تعامل بین المللی در عرصه رسانه ها دارند امیدواریم امکان دیدار میهمانان اجلاس با مسئولان ارشد کشور نیز فراهم گردد تا از این فرصت مناسب برای انتقال هر چه بیشتر پیام انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان استفاده لازم صورت پذیرد.

رئیس ستاد اجرایی نشست OANA در تهران افزود: خبرگزاری‌های پی تی آی از هند، آنتارا از اندونزی، برناما از مالزی، ترند و آذرتاج از جمهوری آذربایجان، کیودو از ژاپن، ایتارتاس از روسیه، مونتسامه از مغولستان، آناتولی از ترکیه، شینهوا از چین، ونا از ویتنام، یونهاپ از کره جنوبی، تنا از تایلند، کونا از کویت، آوا از افغانستان و ایرنا و فارس میهمانان نشست تهران هستند که تعدادی از آنان در نشست های اجرایی و فنی و خبری عضویت دارند و تعدادی نیز به عنوان ناظر و میهمان به اجلاس دعوت شده اند.

وی گفت: علاوه بر این از مشاوران محترم رئیس جمهور ، معاونان و مدیران محترم وزارت خانه های ارشاد و امور خارجه ، رئیس محترم و معاونان ارشد سازمان تبلیغات اسلامی ، سفرای کشورهای عضو و رایزنان فرهنگی ، مدیران عامل محترم سایر خبرگزاری های غیر دولتی کشور ، مدیران محترم رسانه ملی و مدیران مسئول محترم روزنامه های کثیر الانتشار و نیز اساتید ارتباطات ، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایر چهره های فرهنگی و رسانه ای و همچنین نمایندگان رسانه های خارجی مقیم ایران برای حضور در مراسم افتتاحیه این نشست دعوت شده است.

اسماعیلی با ذکر تاریخچه‌ای از تشکیل سازمان OANA ادامه داد: سازمان خبرگزاری‌های آسیا ـ اقیانوسیه سال 1961 با ابتکار یونسکو بنیان نهاده شد و هدف از تشکیل آن تضمین تبادل آزاد و مستقیم اطلاعات و اخبار در میان بنگاههای خبری منطقه‌ای است که بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده است.

مدیر عامل خبرگزاری مهر گفت: سیزدهمین مجمع عمومی سازمان خبرگزاری‌های آسیا ـ اقیانوسیه دو سال پیش به میزبانی اندونزی در جاکارتا برگزار و در همان اجلاس خبرگزاری مهر به این سازمان پیوست و توانست در همین مدت کوتاه نقشی فعال در آن سازمان ایفا کند.

به گفته اسماعیلی ، 41 خبرگزاری از 33 کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه تاکنون به عضویت OANA درآمده‌اند و محدودیتی برای عضویت چند خبرگزاری از یک کشور به این سازمان وجود ندارد. به شرط اینکه نخستین خبرگزاری عضو با پیوستن دیگر خبرگزاری‌ها به آن موافقت کند. ایرنا اولین عضو ایرانی سازمان OANA است و بعد از خبرگزاری مهر ، خبرگزاری فارس هم به عضویت این سازمان درآمده است.

مجمع عمومی اوآنا هر سه سال یکبار و نشست‌های کمیته‌های اجرای و فنی ـ خبری اوآنا سالیانه برگزار می‌شود. کمیته اجرایی 11 عضو دارد که پنج عضو در هیئت رئیسه آن هستند و شش عضو دیگر عادی هستند. گروه فنی ـ خبری هم 14 عضو دارد که 11 عضو آن را کمیته اجرایی و سه عضو دیگر را مجمع عمومی انتخاب می‌کند.

مدیر عامل خبرگزاری مهر در تشریح وظایف و برنامه‌های کمیته‌های اجرایی و فنی ـ خبری OANA گفت: نقش کمیته اجرایی فراهم‌سازی دستور کارها و پیگیری مصوبات مجمع عمومی و ارائه راهکار و پیشنهاد به مجمع عمومی است. گروه فنی خبری هم به تحولات و پیشرفت‌هایی می‌پردازد که در یکسال گذشته در حوزه فناوری و خبری روی داده است.

پرویز اسماعیلی در انتها افزود: کشورهای عضو سازمان اوآنا 56 درصد تولید ناخالص جهان ، حدود 50 درصد تجارت جهانی ، بیش از 60 درصد قلمرو آبی و نزدیک به 30 درصد حجم ترابری هوایی دنیا را در اختیار خود دارند.