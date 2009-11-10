پیشاپیش شکست طرح بیمارستانهای هیئت امنایی را اعلام می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، غضنفر میرزابیگی روز سه شنبه در نشست خبری به تشریح سیاستهای سازمان نظام پرستاری در مواجهه با مسائل و مشکلات جامعه پرستاری پرداخت.

وی با اشاره به شکست چند طرح که تاکنون در زمینه اداره بیمارستانها در کشور اجرا شده است، افزود: نمونه بارز آن، طرح خودگردانی بیمارستانها بود که با روح عدالت اسلامی و قانونی اساسی کشور ما سازگار نبود و شکست خورد.

میرزابیگی با عنوان این مطلب که در طرح بیمارستانهای هیئت امنایی، مالکیت در دست دولت باقی می ماند و فقط مدیریت خدمات به صورت هیئت امنایی واگذار می شود، گفت: بر اساس همین طرح بخشی از هزینه ها را دولت تقبل می کند و بر نحوه اجرای کار نیز نظارت دارد.

رئیس سازمان نظام پرستاری ایران با تاکید بر اینکه با چنین طرحی موافقیم ولی با روش اجرای آن مخالف هستیم، ادامه داد: در آیین نامه ای که برای این طرح تهیه شده است، اختیارات گسترده ای به اعضای هیئت علمی و پزشکان این بیمارستانها داده شده است.

وی افزود: اعتراض سازمان نظام پرستاری به نگاه انحصارطلبانه ای است که یک عده خاص در گروه پزشکی دارند و اینکه هیچ خبری از گروههای غیرپزشکی در بین اعضای هیئت امنای این بیمارستان نیست.

میرزابیگی همچنین از عدم حضور گروههای غیرپزشکی از جمله پرستاران در هیئت های مدیره این بیمارستانها انتقاد کرد و گفت: گروهی که این طرح را تهیه کرده اند، حتی یک روز هم مطالعه ای در نظام سلامت نداشته اند و فارغ التحصیلان مدیریت و آی تی هستند که از سوی مرکز تحول اداری وزارت بهداشت برای تهیه این طرح با آنها قرارداد بسته شده است.

وی با عنوان این مطلب که پرستاری جزو رکن اساسی مراکز بهداشتی و درمانی خصوصا بیمارستانها است، افزود: رسما اعلام می کنیم که حاضریم بیمارستانها را بدون حضور پزشک اداره کنیم و حتی یک تلفات هم ندهیم.

رئیس سازمان نظام پرستاری ایران با تاکید بر اینکه جنگ پزشک و پرستار نداریم، تصریح کرد: دوستان باید پاسخ بدهند که چرا در هیئت مدیره بیمارستانهای هیئت امنایی از گروههای غیرپزشکی استفاده نشده است.

میرزابیگی ضمن ابراز نگرانی از اجرای این طرح با آیین نامه ای که به شدت نسبت به آن اعتراض و انتقاد دارند، افزود: اداره بیمارستانها با این شیوه و روش تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت.