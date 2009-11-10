دانشگاه ها باید به دور از شعارزدگی به طور شفاف به تولید علم بپردازند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عبدالمجید حلمی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه نشست روسای پژوهشی مناطق 14 گانه دانشگاه آزاد اسلامی در مشهد افزود: ما نباید فقط مصرف کننده تولیدات دیگران باشیم بلکه باید با اهمیت دادن به امر پژوهش به تولید علم نیز بپردازیم.

دبیر منطقه ‪ ۹دانشگاه آزاد اسلامی کشور اظهار داشت: در حال حاضر فعالیتهای پژوهشی بیشتر منحصر به ارائه مقاله است، در حالیکه همیشه تولید مقاله به معنای تولید علم نیست، چه بسا مقاله های زیادی تولید شده که بسیار سطحی و فاقد بار علمی هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اشاره به معرفی ظرفیت ها و امکانات منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: منطقه 9 در حال حاضر دارای 16 واحد و 8 مرکز فعال آموزشی است.

حلمی با بیان اینکه واحد مشهد به عنوان اولین واحد دانشگاهی این منطقه در سال 1361 با 167 دانشجو در سه رشته تحصیلی آغاز بکار کرد، افزود: در حال حاضر منطقه 9 دارای یک واحد جامع (مشهد با بیش از 25 هزار دانشجو )، پنج واحد بزرگ، دو واحد متوسط و سه واحد کوچک است.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان این منطقه در مهرماه 88 به تعداد 77 هزار و 340 نفر در 725 رشته شهر مشغول به تحصیل هستند، افزود: تعداد اعضای هیئت علمی منطقه 9 در مهرماه 88 بالغ بر 1500 نفر بوده، به طوری که نسبت عضو هیئت علمی تمام وقت به دانشجو یک به 54 است.

دبیر منطقه ‪ ۹دانشگاه آزاد اسلامی کشور افزود: بالغ بر 620 هزار متر مربع فضای آموزشی، اداری، رفاهی تاکنون در این منطقه احداث شده و سرانه فضای آموزشی به ازاء هر دانشجو هشت متر مربع است.

حلمی سرانه تولید علم را در دانشگاه آزاد مثبت ارزیابی کرد و تاکید کرد: نقش دانشگاه آزاد در تولید علم نقشی بی بدیل و یگانه است و نباید توسط عده ای مغرض این نقش کمرنگ تصویر شود.