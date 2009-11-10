احکام اخلاقی از نظر کانت بدون قید و شرط هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست "کانت در ایران" با حضور دکتر انشالله رحمتی مترجم کتاب "نقد عقل عملی" کانت و دکتر رضا سلیمان حشمت، عضو گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی عصر دیروز دوشنبه 18 آبان ماه در سرای اهل قلم برگزار شد.

دکتر ماشاءالله رحمتی در این نشست با اشاره به نحوه کانت به اخلاق افزود: جایگاه اخلاق در تفکر کانت بحث انگیز است. برخی می‌گویند آنچه کانت درباره اخلاق نوشته از روی خالی نبودن عریضه بوده است. برخی دیگر نیز معتقد هستند پرداختن کانت به اخلاق از جهت خالی نبودن عریضه نیست بلکه می‌خواسته بنیادهایی برای اخلاق استوار کند.

کانت فردی اخلاق مدار و عقل محور بوده است

وی افزود: باید توجه داشت که کانت فردی اخلاق مدار و عقل محور بوده است. او تلاش خود را صرف نقادی عقل کرده است. از اینرو ورود او به بحث اخلاق و با توجه به عقل مداری او برای روشن کردن تکلیف خودش بوده است. او می‌خواسته ببیند برای فهم اخلاق مبانی داریم یا نه؟

این استاد دانشگاه یادآور شد:کانت در دوره‌ای می‌زیسته که سیطره دئیسم (یک نوع خداباوری بر مدار عقل) را شاهد هستیم. افرادی چون دکارت و جان لاک براهینی برای اثبات وجود خدا اقامه کرده بودند. بعد از دکارت و لاک، اسپینوزا و لایب‌نیتس از این تفکر دئیستی درباره دین دفاع کرده‌اند و فلسفه آنها چندان مخالف با دین نیست. هر چند که شناخت آنها از خداوند متفاوت است.

رحمتی افزود: در کانت پروژه هیوم به گونه‌ای دیگر تکرار شد. او براهین وجود خدا را نقد و امکان شناخت در آن حوزه را منتفی دانست. کانت فاهمه و عقل را مطرح می‌کند. فاهمه نزد او مبتنی بر ادراکات حسی است. عقل مفاهیمی دارد که کانت آنها را صور معقول می‌نامد. صور معقول از نظر کانت تهی از ادراکات حسی هستند و کانت آنها را صرفا یک نحوه اشتیاق انسان به کلیت می‌داند ولی نهایتا آنها را تو خالی می‌داند.

رحمتی افزود: در فلسفه نظری کار کانت را انقلاب کوپرنیکی توصیف کرده‌اند. در اخلاق نیز همین توصیف را به کار برده‌اند و کار او به انقلاب کوپرنیک تشبیه شده است. کانت می‌گوید در اخلاقهای قبل از من، اخلاق بر چیزی خارج از اخلاق مبتنی شده است مثل سعادت، دین و علوم طبیعی . برخی ملاک درستی فعل را فایده‌ای می‌دانند که از آن نتیجه می‌شود. فایده‌گرایان بر این دیدگاه هستند و عملی را اخلاقی می‌دانند که سود بیشتر را برای بیشترین افراد داشته باشد.

احکام اخلاقی احکامی بدون قید و شرط هستند

وی افزود: کانت دیدگاه‌های این چنینی را به "دیگر آیینی" متهم می‌کند و می‌گوید در این دیدگاه‌ها ناموس و قانون اخلاقی بر چیز دیگر مبتنی است، در حالی که اخلاق باید مبتنی بر خود اخلاق باشد. در صورتی که کانت می‌گوید فعل اخلاقی را باید انجام داد چون وجدان ما حکم می‌کند. از نظر او احکام اخلاقی، احکام بدون قید و شرط هستند و وقتی می‌گوییم که کاری را باید انجام داد چرایی آن نباید پرسیده شود. این قاعده زرین کانت به شمار می‌رود.

رحمتی گفت: این قانون در همه ادیان وجود دارد ولی کانت آنرا نظام‌مند کرد. کانت می‌گوید چنان رفتار کنی که اگر اراده کنی قانون کلی شود. برخی می‌گویند این معیار ممکن است در همه جا قابل قبول نباشد. کانت این قانون را اساس فلسفه عملی خود کرد.