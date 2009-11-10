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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۱۹

انبوه سازی توسط تعاونیهای مسکن در دنیا شیوه ای منسوخ شده است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان گفت: انبوه سازی توسط تعاونی های مسکن در دنیا شیوه ای منسوخ شده است که متاسفانه این شیوه هم اکنون در کشور ایران در حال اجراست.

شهریار مشیری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: در تمامی دنیا شیوه های جدیدی برای انبوه سازی در حال اجراست و انبوه سازی در انحصار دولت و شهرداری ها است که متاسفانه در کشور، ادارات و سازمان ها با تشکیل تعاونی اقدام به ساخت مسکن می کنند.

وی حادثه شهرک اندیشه را یکی از نمونه های نبود شرایط مطلوب ساخت و ساز توسط تعاونی دانست و افزود: زلزله اخیر در بندرعباس نشان داد که نظارت و دقت کافی از سوی تعاونی ها در امر ساخت و ساز صورت نگرفته است زیرا اعضای برخی از این تعاونی ها تجربه و دانش کافی را در زمینه انبوه سازی ندارند که این موضوع سبب می شود اینگونه انبوه سازی ها به ساکنین این مناطق صدمات جبران ناپذیری وارد کند.

مشیری در خصوص انبوه سازی در کشور ایران و به خصوص استان هرمزگان گفت: در حال حاضر انبوه سازی بدین شکل در کشورهای اروپایی منسوخ شده است و خانه های پیش ساخته و چوبی جایگزین شیوه های قدیمی در امر ساخت مسکن شده است.

وی یکی از محاسن جایگزینی خانه های پیش ساخته در ایجاد شهرک ها را صرفه جویی در وقت عنوان کرد و افزود: اینگونه منازل می تواند به راحتی جایگزین شیوه های قدیمی ساخت مسکن در کشور شود و شهروندان می توانند با صرف زمان کمتری صاحب مسکن با امنیت بالا شوند.

کد مطلب 980514

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