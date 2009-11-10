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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۱۹

51 هزار اصله پاجوش زرشک بین باغداران خراسان جنوبی توزیع شد

51 هزار اصله پاجوش زرشک بین باغداران خراسان جنوبی توزیع شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در راستای حمایتهای فنی و اعتباری از باغداران زرشک ‌کار در سال جاری، 51 هزار اصله پاجوش زرشک بین باغداران استان توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد زاری در جمع باغداران بیرجند افزود: این تعداد اصله پاجوش زرشک به ارزش بیش از 295 میلیون ریال توزیع شده است.

وی اضافه کرد: همچنین کود و سهم مورد نیاز متقاضیان بر اساس فرمول کودی و سطح زیرکشت توزیع شده است و به متقاضیان احداث صنایع تبدیلی و فرآوری زرشک و ایجاد بارگاه‌ های بهداشتی و احداث باغات جدید زرشک تسهیلات بانکی پرداخت می‌ شود.

زاری مهمترین مشکلات پیش روی محصول زرشک استان را خرده مالکی و کوچک بودن قطعات بهره ‌برداران، کمبود فضای بهداشتی زرشک خشک کنی، عدم شناخت مردم از خواص بسیار زیاد غذایی و دارویی زرشک و عدم ساماندهی صادرات این محصول عنوان کرد.

وی ادامه داد: زرشک تنها گیاهی است که از ریشه، ساقه، برگه، گل و پوست آن استفاده‌های مختلف بالینی و صنعتی می‌شود به طوری که در مجموع 89 قلم دارو از این گیاه با ارزش به دست می‌آید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی یادآور شد: عصاره میوه زرشک حاوی مقادیر زیادی املاح، آهن، کلسیم، سدیم و ویتامین‌های B1 و B2 و C است و دارای خواص تقویت ‌کننده قلب و کبد، تصفیه‌ کننده خون، تنظیم‌ کننده ترشح صفرا، نشاط آور، ضد التهاب و کاهش ‌دهنده فشار خون است.

کد مطلب 980520

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