51 هزار اصله پاجوش زرشک بین باغداران خراسان جنوبی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد زاری در جمع باغداران بیرجند افزود: این تعداد اصله پاجوش زرشک به ارزش بیش از 295 میلیون ریال توزیع شده است.

وی اضافه کرد: همچنین کود و سهم مورد نیاز متقاضیان بر اساس فرمول کودی و سطح زیرکشت توزیع شده است و به متقاضیان احداث صنایع تبدیلی و فرآوری زرشک و ایجاد بارگاه‌ های بهداشتی و احداث باغات جدید زرشک تسهیلات بانکی پرداخت می‌ شود.

زاری مهمترین مشکلات پیش روی محصول زرشک استان را خرده مالکی و کوچک بودن قطعات بهره ‌برداران، کمبود فضای بهداشتی زرشک خشک کنی، عدم شناخت مردم از خواص بسیار زیاد غذایی و دارویی زرشک و عدم ساماندهی صادرات این محصول عنوان کرد.

وی ادامه داد: زرشک تنها گیاهی است که از ریشه، ساقه، برگه، گل و پوست آن استفاده‌های مختلف بالینی و صنعتی می‌شود به طوری که در مجموع 89 قلم دارو از این گیاه با ارزش به دست می‌آید.