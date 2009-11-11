بررسی امکان استفاده از نانوذرات طلا برای انتقال ژن به برنج

سعیده کی ارسلان یکی ازمحققان این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از اجرای این پژوهش را ارتقاء عملکرد گیاه با استفاده از نانو ذرات ذکر کرد و گفت: در این پژوهش که در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی صورت گرفته است به منظور افزایش کارایی تراریزش کالوسهای جنین زای برنج به روش بمباران ذره ای، تاثیر پارامترهای فیزیکی اندازه ریز حامل طلا به ابعاد 100،‌200،‌600 و 1000 نانومتر و نیز فشار گاز هلیوم (1100 psi و 1550) با معرفی پلاسمید pAct1-D و پایش بروز موقت ژن گاس در کالوسهای جنین زای برنج مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از رسوب DNA بر روی ریزحاملهای نانوذرات طلا و پرتاب آنها به سوی بافت هدف،‌ شمارش نقاط آبی رنگ شده در کالوسهای جنین زا 24 ساعت پس از رنگ آمیزی انجام شد.

کی ارسلان اضافه کرد: آنالیز تجزیه واریانس این پارامترها تفاوت معنی داری را بین اندازه ذرات طلای مورد استفاده و همچنین انواع رایچر دیسکها در ایجاد نقاط آبی رنگ (بروز ژن) نشان نداد.

وی افزود: عدم وجود اختلاف معنی دار در قابلیت معرفی ژن به داخل سلول گیاهی بین ذرات طلا با اندازه های متفاوت و همچنین قطر رایچر دیسکها مبین امکان کاربرد ذرات کوچک تر طلا (200- 100 نانومتر) و نیز فشار کمتر گاز هلیوم با آسیب سلولی به مراتب کمتر است.