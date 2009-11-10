اولویت اصلی دانشگاه آزاد حمایت همه جانبه از فعالان پژوهشی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فریدون رهنمای رود پشتی پیش از ظهر سه شنبه در نشست روسای پژوهشی مناطق 14 گانه دانشگاه آزاد اسلامی در مشهد افزود: در راستای فراهم شدن بسترهای مناسب تولید علم در دانشگاه آزاد اسلامی، دستیابی به اهداف توسعه کیفی دانشگاه نیز مورد توجه جدی تر قرار گرفته است.



معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به حمایتهای دانشگاه از دانشجویان، کارکنان و به ویژه اساتیدی که کار علمی و تحقیقاتی انجام می دهند، تاکید کرد: طرحهای پژوهشی که منجر به تولید علم می شوند باید با برنامه ریزی و مراقبت از سوی دانشگاه حمایت شده و دچار محدودیت نشود.



رود پشتی جایگاه فعالیتهای پژوهشی در دانشگاه آزاد را رفیع و مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: اگر ما خواهان ترفیع رتبه دانشگاه آزاد در امر تولید علم در کشور هستیم باید به امر پژوهش به عنوان کلیدی ترین منبع تولید علم و خاستگاه ترقی و پیشرفت بیشتر بها دهیم.

وی با اشاره به نقش دانشگاه آزاد در تولید علم در کشور عنوان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک نهاد مرجع در تولید علم در کشور مطرح است و در حال حاضر جهت گیری ها و برنامه ریزی های دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه پژوهشی روشن و شفاف است و آینده درخشانی در زمینه های تحقیقاتی برای این دانشگاه متصور است.



معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مستند شدن تولیدات علمی دانشگاه ها از طریق انتشار مجلات علمی و تخصصی را یکی از راه های موثر در توسعه کیفی و فناوری های نوین دانست و افزود: دانشگاه ها با توجه به ظرفیتهایی که دارند باید به سمت تجاری سازی تکنولوژی های نو و سرمایه گذاری بر روی مجلات علمی و تخصصی گام بردارند.

معاون پژوهشی منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی ضمن تشریح عملکرد پژوهشی واحدهای منطقه 9 از سال 86 تا کنون به فعالیت های پژوهشی ویژه واحد مشهد پرداخت و گفت: مرکز تحقیقات (مواد، خوارزمی، زکریا، روباتیک، مهندسی پزشکی و جوش هسته ای)، مرکز رشد، تاسیس صندوق پژوهشی غیر دولتی خراسان رضوی و طرح استراتژیک برای ارتقا کیفی دانشگاه برای قرار گرفتن در بین 500 دانشگاه برتر جهان در 10 سال آینده از جمله فعالیتهای پژوهشی واحد مشهد است.



احمدی محورهای کلی فعالیت های مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه را شامل ایجاد و توسعه سیستم های یکپارچه مکانیزه و طرح جامع مکانیزاسیون دانشگاه، تامین ساختارهای ارتباطی و شبکه اختصاصی اینترنت دانشگاه، توسعه و پیاده سازی سیستمهای مکانیزه در واحدهای منطقه 9 و سایر واحد های دانشگاه آزاد اسلامی و در نهایت خدمات اطلاع رسانی و ایجاد سایتهای اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بیان کرد.



معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تهیه سایتها و وب سایتهای اطلاع رسانی دانشگاه و دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد را از دیگر فعالیتهای پژوهشی دانست و افزود: تهیه نرم افزار مدیریت محتوی (CMS) و راه اندازی سایتهای حوزه های معاونت ها و دانشکده ها (24 سایت اینترنتی)، راه اندازی هاستینگ جهت اختصاص فضا و دامنه با امکان پشتیبانی از تمام زبانهای برنامه نویسی و طراحی و نگهداری جایگاه اینترنتی و اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس www.mshdiau.ac.ir وwww.iaum.com و 23 سایت اینترنتی در حوزه های مختلف دانشگاه از دیگر اقدامات انجام شده است.