دو خاخام صهیونیست کشتار کودکان و زنان فلسطینی را مباح دانستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه معاریو، خاخام "اسحاق شابیرا" که مدرسه ای را برای آموزش تعالیم افراطی صهیونیسم در شهرک "یتسهار" در کرانه باختری اداره می کند به همراه خاخام "یوسی الیتسور" که مدرسه ای در "یشیفات" دارد، این کتاب را تالیف کرده اند.

این مدارس یکی از اصلی ترین مکان های اجتماع صهیونیست های تندرو در کرانه باختری به شمار می رود.

در این کتاب 230 صفحه ای که "عقیده پادشاه" نام دارد، فتواهای صادر شده است که بر اساس آن کشتار غیر یهودیان در هر زمان و شرایطی مجاز دانسته شده است.

این کتاب با قیمت 30 شیکل (8 دلار) با تیراژ بالا در سرزمین های اشغالی منتشر شده است تا افکار نژادپرستانه را در بین صهیونیست ها گسترش دهد.

این دو خاخام تندروی صهیونیست اعلام کرده اند که کتاب خود را با استفاده از تعالیم تورات و دیگر کتب قدیمی یهودی تالیف کرده اند، در حالی که به نظر می رسد خود دخالت های فراوانی در آن داشته اند.

در یکی از مطالب این کتاب آمده است: کشتن هر غیر یهودی در هر جای جهان که خطری برای اسرائیل داشته باشد، جایز است. در این کتاب یهودیان به کشتن فرزندان رهبران غیر یهودی و حتی مردم بی گناه که بر اساس تعالیم صهیونیستی ملت دشمن محسوب می شوند، تشویق شده اند.

در کتاب عقیده پادشاه همچنین با اشاره به مجاز بودن حملات تروریستی علیه فلسطینیان آمده است: ریختن خون ملت کشور شرور به مجوز احتیاج ندارد و هر یهودی می تواند به آن اقدام کند.