وزیران پیشنهادی در جلسه دولت و مجلس خود را معرفی می کنند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در حاشیه جلسه روز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جلسات مشترک دولت و مجلس به صورت متناوب برگزار می شود که یک جلسه دولت میزبان مجلس و یک جلسه مجلس میزبان دولت است. این اولین جلسه ای است که مجلس پذیرای دولت و وزیران است.

نماینده لنجان با بیان اینکه رئیس جمهور و هیئت دولت امشب با نمایندگان دیدار می کنند، تصریح کرد: در این جلسه به احتمال فراوان موضوع هدفمند کردن یارانه ها مطرح خواهد شد و با توجه اهمیت این لایحه باید نگرانی های خود را در این جلسه مطرح کنیم.

کوهکن تصریح کرد: تلاش همه بر این است که منافع حداکثری در این لایحه تامین شود و اگر ضرری متوجه کشور است به حداقل برسد.