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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۲۶

کوهکن در جمع خبرنگاران:

وزیران پیشنهادی در جلسه دولت و مجلس خود را معرفی می کنند

وزیران پیشنهادی در جلسه دولت و مجلس خود را معرفی می کنند

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به جلسه امشب دولت و مجلس گفت: هر کدام از وزیران پیشنهادی در این جلسه به مدت 10 دقیقه خود را معرفی خواهند کرد و اهم برنامه هایشان را مورد اشاره قرار خواهند داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در حاشیه جلسه روز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جلسات مشترک دولت و مجلس به صورت متناوب برگزار می شود که یک جلسه دولت میزبان مجلس و یک جلسه مجلس میزبان دولت است. این اولین جلسه ای است که مجلس پذیرای دولت و وزیران است.

نماینده لنجان با بیان اینکه رئیس جمهور و هیئت دولت امشب با نمایندگان دیدار می کنند، تصریح کرد: در این جلسه به احتمال فراوان موضوع هدفمند کردن یارانه ها مطرح خواهد شد و با توجه اهمیت این لایحه باید نگرانی های خود را در این جلسه مطرح کنیم.

کوهکن تصریح کرد: تلاش همه بر این است که منافع حداکثری در این لایحه تامین شود و اگر ضرری متوجه کشور است به حداقل برسد.

کد مطلب 980531

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