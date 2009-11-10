دانشگاه علمی کاربردی مشاوران املاک راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، مصطفی قلی خسروی پیش از ظهر سه شنبه در همایش مشاوران املاک شهرستان ورامین در خصوص طرح ملی ساماندهی املاک و مستغللات کشور، افزود: مشاوران املاک برای هر معامله مجاز و تصریح شده در قانون، کدرهگیری صادر می کنند.

وی تأکید کرد: در گذشته، تمام معاملات غیرقانونی توسط افراد غیرمسئول انجام شده و به نام مشاوران املاک، ثبت می شد.

این مسئول افزود: با طرح ملی ساماندهی املاک و مستغلات کشور، گام بزرگی برای پیشرفت در معاملات ثبتی برداشته خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: مسئولان ارشد کشور و به خصوص رئیس جمهور، سعی دارند که این ساماندهی سرعت بیشتری پیدا کند تا مردم امنیت بیشتری در معاملاتشان داشته باشند.

خسروی افزود: کارنامه های ثبتی به مشاوران املاک کشور این باور را داده که می توانند بر مسائل حقوقی ملکی اشراف داشته باشند و متن آن را بالای سرشان نصب کنند.

مشاوران املاک نیاز به آموزش تخصصی دارند

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور بیان کرد: رایزنی هایی از سوی این اتحادیه انجام شده و تفاهمنامه تأسیس دانشگاه علمی کاربردی مشاوران املاک در سراسر کشور، به زودی امضا می شود.

وی افزود: در عصر علم و تکنولوژی، معلوم شده که حتی کار به ظاهر ساده مشاوران املاک، به فن تخصصی تبدیل شده که حتی نیاز به تحصیل در دانشگاه ها دارد.

این مسئول تأکید کرد: مشاوران املاک، مولدین اقتصادی و امور مالیاتی هستند که نقش تنظیم کردن بازار را بر عهده دارند.

سامانه بانک اطلاعات در راه است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور افزود: آگهی های املاک که در روزنامه ها منتشر می شود تاثیر زیادی بر بروز فسادهای مالی در این زمینه دارد که برای رفع مشکلات مردم، سامانه بانک اطلاعات املاک راه اندازی خواهد شد.

وی بیان کرد: با راه اندازی این سامانه، کلیه کسانی که می خواهند آگهی فروش، رهن، اجاره و ... بدهند، به نزدیکترین مشاور املاک مراجعه می کنند و این آگهی از طریق مشاوران در سامانه اطلاعات املاک وارد می شود.

خسروی در پایان افزود: این سامانه به نحوی تنظیم خواهد شد که حتی در تلفنهای همراه، قابل رؤیت خواهد بود و از طریق تلفن ثابت نیز قابل دسترسی است.