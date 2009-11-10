سیاست خارجی اوباما در مسیر ناکامی های دوران بوش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، "جرج بوش" رئیس جمهوری سابق آمریکا با بی توجهی به تلاشهای بین المللی و اقتصادی رهبران پیشین این کشور به عنوان بدترین رئیس جمهوری آمریکا معرفی شد.

اوباما پس از آنکه دولتی فاسد و ضعیف را از جرج بوش تحویل گرفت با مشکلات زیادی در زمینه سیاست خارجی مواجه بود که امید چندانی برای بهبود آن وجود نداشت.

آنتی وار همچنین در گزارشی در خصوص ضعف عملکرد اوباما در سیاست خارجی نوشت: شکست در دو جنگ عراق و افغانستان، سیاست های یکجانبه گرایانه، تصمیم گیری پیش از تفکر درست، شکنجه و آزار زندانیان، وجود زندانهای مخفی و ضعف در عملکرد شورای امنیت ملی آمریکا منجر به افزایش انزجار و نفرت دیگر کشورهای جهان از واشنگتن و از بین بردن فرصت های بسیار در آمریکا شد.

بر اساس این گزارش به رغم شعارهای انتخاباتی اوباما و وعده های وی در زمان انتخابات ریاست جمهوری، هم اکنون شاهد ضعف در تصمیم گیری رئیس جمهوری آمریکا درباره سیاست خارجه هستیم و می توان گفت که تاریخ آمریکا دوباره در حال تکرار است.

اوباما همچون بوش به بهانه مبارزه با ترویسم در افغانستان حضور دارد و همواره از از انتشار عکسهای مرتبط با شکنجه زندانیان و بدرفتاری با آنها امتناع می ورزد.

ایالات متحده درحالی که مذاکراتی را با روسیه درباره پیمان استارت انجام می دهد، در عین حال در تلاش برای به عضویت درآمدن اوکراین و گرجستان در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی است که همین امر منجر به برافروختن خشم مسکو علیه واشنگتن شده است.

همچنین درحالی که کره شمالی با نرم کردن سیاست خود استراتژی میانه روتری را در قبال ایالات متحده اتخاذ کرده است، کره جنوبی با پیوستن به آمریکا در تلاش برای بازگشت پیونگ یانگ به مذاکرات شش جانبه است. در چنین فضایی دولت اوباما با توجه به اظهارات کره جنوبی و بی توجهی به راهبرد کره شمالی در قبال آمریکا به یک انسان ناشنوا تبدیل شده است.

همچنین با نگاهی اجمالی به سیاست آمریکا در قبال افغانستان می توان دریافت که در حال حاضر با افزایش آمار تلفات، وقوع چندین حمله مرگبار طی هفته گذشته، هشدار سازمان ملل برای پایبندی واشنگتن به تعهدات خود و فشارهای سناتورهای آمریکایی برای پذیرش درخواست ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان برای اعزام نظامیان بیشتر به این کشور برداشتن قدم بعدی اوباما در افغانستان بسیار مهم و دشوار است.

با وجود تداوم بحران سیاسی در کابینه اوباما و افزایش فشارها از سوی سناتورهای آمریکایی برای اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان و پذیرش درخواست ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نیروهای ائتلاف در این کشور و همچنین همزمان با بحران سیاسی در افغانستان هم اکنون اوباما باید به راه حل درست و اتخاذ یک استراتژی جدید برای خروج از مخمصه موجود بیندیشد.

در واقع رئیس جمهوری آمریکا مطلع از ضعف خود در تصمیم گیری در قبال افغانستان و شکست در این جنگ است اما به جای اتخاذ یک استراتژی خود تنها به فکر منافع خود بوده و در این بین شهروندان بی گناه افغانی قربانی سودجویی ها و فرصت طلبی های بیش از حد غربی ها شده اند.

همچنین با وجود تلاشهای واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات سازش، اوباما در عمل اقدامی مهم را در جهت توقف کامل شهرک سازی و تغییر موضع مقامات رژیم صهیونیستی در قبال فلسطینی ها انجام نداده است.

تحلیلگران بر این باورند که مقامات کابینه اوباما با اقدامات ضعیف خود برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف شهرک سازی بذر ناامیدی را در دل بسیاری از فلسطینی ها و مردم جهان عرب کاشته اند و نتوانسته اند از تنش های موجود میان مقامات این رژیم و فلسطینی ها بکاهند.

همچنین دولت اوباما با ناکامی در تلاشهای خود برای توقف شهرک سازی و شکست در تحت فشار قرار دادن مقامات رژیم صهیونیستی در حال حاضر به این نتیجه رسیده است که باید در بسیاری از موارد از جمله توقف شهرک سازی اختلافات را با مقامات این رژیم کنار گذاشت و با کابینه نتانیاهو همکاری کرد.

از سوی دیگر با نگاهی به برخی اظهارات پیشین باراک اوباما مبنی بر اینکه تشکیل دو دولت فلسطین و اسرائیل به دو سال زمان نیاز دارد و این در حالی است که یک سال آن رو به پایان است و تاکنون حتی پیشرفت کوچکی در آن حاصل نشده می توان دریافت که رئیس جمهور کنونی آمریکا یا برنده جایزه صلح نوبل 2009 تفاوتی با دیگر رؤسای پیشین این کشور ندارد و شاید تنها روش حمایت وی از صهیونیست ها متفاوت باشد.