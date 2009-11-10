9700 پروانه تخصصی مشاوران املاک در استان تهران ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، حمیدرضا آدابی پیش از ظهر سه شنبه در همایش مشاوران املاک شهرستان ورامین در خصوص طرح ملی ساماندهی املاک و مستغلات کشور و اهدا پروانه تخصصی به جمعی از آموزش دیدگان مشاور املاک، افزود: پنج هزار و 777 مورد از این پروانه ها مربوط به شهر تهران بوده و سه هزار و 968 پروانه به شهرستانهای استان اختصاص داشته است.

وی خاطرنشان کرد: 644 پروانه تخصصی نیز برای مشاوران املاک شهرستان ورامین صادر شده است که نشان دهنده حجم بالای وجود این قشر در شهرستان است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران افزود: مشاوران املاک پس از آموزش های لازم و گذراندن آزمونهای مربوطه، موفق به دریافت پروانه تأیید شده تخصصی توسط این سازمان می شوند.

مشاوران املاک باید با مقدمات مسائل حقوقی آشنا باشند

وی تأکید کرد: مشاوران املاک با مراجعات فراوان مردم روبرو هستند و به همین دلیل، قشر تعیین کننده ای در اجتماع محسوب می شوند و به همین دلیل است که این مشاوران باید مجهز به دانش و علم و تخصص باشند.

آدابی تصریح کرد: حداقل انتظار از مشاوران املاک این است که با مقدمات مسائل حقوقی آشنا باشند تا هم خودشان و هم مراجعه کنندگان به آنها، خیالی آسوده داشته باشند.

این مسئول افزود: مردم از این قشر جامعه، انتظار امانتداری دارند و در کنار آن، مشاوره می گیرند که همین امر باید دقت بیشتر و کاملتر مشاوران املاک را در پی داشته باشد.

سند عادی به اندازه سند رسمی معتبر است

وی در خصوص اسناد عادی ثبت شده توسط مشاوران املاک گفت: بدون تردید می گویم که سند عادی در محاکم قضائی به اندازه سند رسمی ثبتی معتبر است.

آدابی خاطرنشان کرد: بعضی معتقدند که طبق ماده 46 قانون ثبت، فقط سند رسمی مورد قبول است اما به جرأت اعلام می کنم که قضات به اسناد عادی تنظیمی از سوی مشاوران املاک توجه ویژه و مثبتی دارند و حتی گاهی اوقات بر اساس همان اسناد، حکم صادر می کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران ادامه داد: تنها مشکلی که در اسناد عادی مشاهده می شد، امکان جعل آنها بود که خوشبختانه با آغاز طرح ملی ساماندهی املاک و مستغلات کشور، این مشکل نیز در آینده وجود نخواهد داشت و حداقل کمرنگ خواهد شد.

وی به همین دلایل، وظیفه مشاوران املاک را سنگین توصیف کرد و افزود: دقت نظر مشاوران و اعتماد مردم به این بنگاه های قانونی، افق روشنی را در مباحث ثبتی کشور شکل می دهد که در کنار اینها باید تأکید قانون مدنی و مراجع قضایی به اسناد عادی نیز تقویت شود تا مشکلات جانبی و حاشیه ای ناشی از معاملات ملکی، کاهش یابد.

آدابی در پایان، از همکاری خوب و تعامل سازنده اتحادیه مشاوران املاک شهرستان ورامین در خصوص صدور پروانه های تخصصی با سازمان ثبت اسناد استان تهران، تقدیر کرد.