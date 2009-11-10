به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری صبح سهشنبه در جمع کارکنان این اداره کل بر لزوم هوشیاری همه مردم و دستاندرکاران عرصه فرهنگی تاکید کرد و اظهار داشت: انتشار افکار و اندیشههای ناب اهل بیت(ع) و آشنایی جوانان با سیره عملی، عقاید و فعالیتهای آنها و تبلیغات مثبت شیعی باید در اولویت برنامههای فرهنگی و تبلیغی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در جنگ تمام عیار فکری و فرهنگی قرار داریم و باید در این مسیر با شناسایی اولویتهای فکری و فرهنگی فعالیتهای دشمنان را زیر نظر داشته باشیم تا غافلگیر نشویم.
دنیای غرب تشنه معارف معنوی و اخلاقی است
مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: تحلیلگران و نظریهپردازان غربی قبل از ورود جهان به قرن 21 پیش بینی کرده بودند که در این قرن پول، قدرت، سرمایه و اسلحه در معادلات بینالمللی تعیین کننده نیستند.
وی با اشاره به اظهارات فوکویاما نظریهپرداز مشهور غربی در این زمینه گفت: فوکویاما به سران کشورهای اروپایی و غربی هشدار داده بود که بر اساس تحلیلها و مطالعات انجام شده در قرن 21 تحولات فکری رخ خواهد داد که رقابتهای تسلیحاتی و زور و سرمایه در معادلات بینالمللی کاربرد نخواهد داشت و هر کسی که از فرهنگ، فکر و اندیشه بالاتری برخوردار باشد در این عرصه برنده است.
حجتالاسلام اسکندری ادامه داد: این نظریهپرداز همچنین هشدار داده بود که سران کشورهای اروپایی و غربی مراقب اسلام به ویژه مذهب تشیع باشند، زیرا این مذهب به دلیل جاذبهها و غنایی که دارد گوی سبقت را از سایر ادیان و مذاهب خواهد ربود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با بیان اینکه دنیای غرب تشنه معارف معنوی است، اظهار داشت: به دلیل سرخوردگی مردم کشورهای اروپایی و غربی از مکتب ابتذال و بیبند و باری و فروپاشی کانون خانواده، عطش معنویت و اخلاق در این کشورها فراوان است.
وی تصریح کرد: غربیها وقتی در ارتباط با این نظریه به یقین رسیده و مشاهده کردند که قرآن به عنوان پرفروشترین کتاب در کشورهای اروپایی و غربی مطرح است، سعی کردند با طراحی برخی عملیات تروریستی از جمله قضیه 11 سپتامبر، مسلمانان را به عنوان تروریست و قرآن را به عنوان کتاب تروریستها معرفی کنند.
اسکندری یادآور شد: توهین به پیامبر اعظم(ص) از طریق طراحی و انتشار کاریکاتور موهن، حمایت از سلمان رشدی، حضور نظامی در منطقه خاورمیانه، تهاجم فرهنگی، به وجود آوردن گروههای نومعنویتگرای انحرافی، تقویت فرقهها و مذاهبی که با تشیع مغایرت دارند و... از جمله ترفندهایی است که کشورهای اروپایی و غربی برای مقابله با تشیع به کار بردند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی قم گفت: آشنایی جوانان با سیره عملی، عقاید و فعالیتهای اهلبیت(ع) باید در اولویت برنامههای فرهنگی و تبلیغی قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری صبح سهشنبه در جمع کارکنان این اداره کل بر لزوم هوشیاری همه مردم و دستاندرکاران عرصه فرهنگی تاکید کرد و اظهار داشت: انتشار افکار و اندیشههای ناب اهل بیت(ع) و آشنایی جوانان با سیره عملی، عقاید و فعالیتهای آنها و تبلیغات مثبت شیعی باید در اولویت برنامههای فرهنگی و تبلیغی قرار گیرد.
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