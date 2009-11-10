نظام سلامت با اجرای طرح بیمارستانهای هیئت امنایی دچار مشکل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریفی مقدم روز سه شنبه در نشست خبری که به منظور تشریح مسائل و مشکلات جامعه پرستاری برگزار شد، افزود: در طرحی که با عنوان "بازطراحی ساختار سازمانی بیمارستانهای منتخب هیئت امنایی" تهیه شده و به 50 بیمارستان منتخب ابلاغ گردیده است، برای گروههای غیرپزشکی هیچ جایگاهی ندیده اند.

وی با اشاره به اسامی رئیس سازمان نظام پرستاری و دیگر مسئولین پرستاری در ابتدای کتابی که طرح در آن تعریف شده است، گفت: مسئولان پرستاری به هیچ عنوان با این طرح موافق نیستند و برعکس مخالفت جدی هم داریم و بر همین اساس نامه ای به مسئولان وزارت بهداشت ارسال شده مبنی بر اینکه اسامی مسئولان پرستاری از ابتدای این کتاب حذف شود تا شائبه ای در جهت اینکه با این طرح موافق بوده ایم، پیش نیاید.

شریفی مقدم با عنوان این مطلب که بیش از 80 درصد وقت بیماران بستری در بیمارستانها توسط پرستاران پر می شود، افزود: 60 درصد نیروی انسانی بیمارستانها را پرستاران تشکیل می دهند.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری ایران از پرستار به عنوان صاحب نظرترین فرد در خصوص وضع بیمار نام برد و گفت: جایگاه پرستاری در چارت سازمان بیمارستانهای هیئت امنایی به شدت تنزل کرده است.