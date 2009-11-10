کنسرت گروه صنم در تالار آسمان

سرپرست گروه صنم با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : این برنامه با عنوان"تا نفس باقی است" از ساعت 30/20 در دو بخش ابوعطا ودستگاه همایون ارائه و قطعات "چهار مضراب آهسته"، "شب آئین های نور"، "تا نفس باقی است"، "پیغام"، "خراب آباد"، چهار مضراب"، "مرثیه دوست" و "شهر خاموش" در این کنسرت اجرا می شود.

عباس سنایشگر در ادامه تصریح کرد: قطعات این برنامه از ساخته های حسام اینانلو و من است که پیش از اجرای کنسرت طی میزگردی به بررسی و تحلیل برنامه ای که قرار است اجرا شود پرداخته می شود تا شنونده ها با جنبه های مختلف هنری کار بیشتر آشنا شوند.

وی همچنین گفت: در این اجرا مجتبی عسگری(خواننده)، هاله سیفی زاده و سوگند نیکو(همخوان)، حسام اینانلو(کمانچه و آهنگساز بخش دوم کنسرت)، علی امرایی(تنبک)، مهران فلاحی(تار)، آزاده احمدی(عود)، حسین سلیمانی(کمانچه)، یاور طاهریان(سنتور) و خود من(آهنگساز بخش اول کنسرت و نوازنده سه تار) گروه صنم را همراهی خواهیم کرد.

ستایشگربا اشاره به اشعار قطعات این کنسرت گفت: اشعار این برنامه از سروده های شفیعی کدکنی، حمید مصدق، هوشنگ ابتهاج، فریدون مشیری، افشین یداللهی و نوذر پرنگ انتخاب و سعی شده است تا از فضای عاشقانه آثار کلاسیک فاصله گرفته و به مضامین اجتماعی بیشتر نزدیک شویم.