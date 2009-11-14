دکتر محمد علی آذرشب درگفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که چرا ما برای زندگی در جهان جدید به سنت نیاز داریم ؟ گفت: برخی سنتها مثل احترام به علم و علما، تقدیس اولیاءالله ، مهمان نوازی و مثل احترام به پدر و مادر این سنتهایی است که ریشه در فطرت و طبیعت انسانها دارد و نه فقط از پیشرفت انسان جلوگیری نمی کنند بلکه زمینه برای پیشرفت انسانها ایجاد می کنند . بنابراین هیچگاه انسانها از برخی سنتهایی که ریشه در فطرت و طبیعت انسان دارد بی نیاز نخواهند بود و اگر چنانچه از این سنتهای حسنه دست برداشتند در واقع انگیزه های پیشرفتشان و انسان بودنشان از دست خواهد رفت.

رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب مجمع تقریب مذاهب اسلامی در پاسخ به این سؤال که در هنگام تعارض میان سنت و جهان جدید چه نکات معرفتی برای کاهش این تعارضها باید به کار گرفت ؟ گفت: سنت اگر از فطرت و طبیعت انسان سرچشمه گرفته باشد با پیشرفت علمی بی هیچ وجه تعارض نخواهد داشت ولی چنانچه این ریشه در عادات و رسوم تاریخی دارد خواه ناخواه این سنتها تغییر پیدا خواهد کرد تغییرشان هم به تدریج صورت خواهد گرفت . این عادات و رسوم که از تاریخ به ما ارث رسیده دو رقم است یک رقم ضد پیشرفت انسانهاست مثل اعتقاد به سحر و جادو مثل پرستش خدایان دروغین مثل اعتقاد به مسائل غیر علمی .

وی افزود : نوع دیگر از این سنتها با پیشرفت انسان مخالفت ندارند و ناشی از افکار و عاداتی است که از تاریخ به ما ارث رسیده مثل نوع لباس ، روش معماری ساختمانها این سنتها تعارضی با پیشرفت ندارند خواه ناخواه در طول تاریخ متحول می شوند و تحولات به گونه ای باید باشد که انسانها هویت فرهنگی را از دست ندهند ولی در طول تاریخ متحول می شوند .

این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: ولی آنجا که ضد پیشرفت باشد ما باید با آنها مبارزه کنیم یعنی هر سنتی که مانع پیشرفت انسان به سوی کمال است اسلام شدیداً با آنها مبارزه می کند . این سنت نه ریشه در فطرت دارد و نه در طبیعت انسان دارد و نه هویت انسانها را تشکیل می دهد آنها را بایستی کنار گذاشت .

آذرشب در پاسخ به این سؤال که آیا توجه بیشتر به سنت در سده بیستم نسبت به سده های هجدهم و نوزدهم ناشی از مشخص شدن حدود و ثغور علم جدید و جهان جدید بوده است ؟ گفت : توجه غرب به سنتها و به فرهنگ ملتها در قرون 18و19 تزلزلی در ارزشهای انسانی به وجود آمد به علت پیشرفت ناگهانی در اروپا که شرق هم از آن متأثر بود تزلزلی در ارزشها به وجود آمد این تزلزل در واقع یک تعارض و پیشرفت نبود بلکه آمدن آن وضعیت جدید باعث شد یکسری شکها و تردیدها در سنتهای موجود بشر به وجود آید وقتی که تعادل در قرن بیستم به وجود آمد یعنی تزلزل به تعادل تبدیل شد تعادل بین طبیعت بشر و بین پیشرفت علمی جوامع ، این تعادل باعث شد که یک تجدید نظر جدی به سنتها بشود و بشریت متوجه شد که یکسری از سنتها ریشه در فطرت و طبیعت آدمی دارد چنانچه از آنها دست بردارد خیلی ضرر و زیان خواهد دید.