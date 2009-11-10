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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۰

نیکبین در گفتگو با مهر:

حضور بازیگری در "پرنسیپ" قطعی نشده است

حضور بازیگری در "پرنسیپ" قطعی نشده است

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "پرنسیپ" از قطعی نشدن حضور بازیگران و عوامل در این پروژه خبر داد.

محمد نیکبین به خبرنگار مهر گفت: پروانه ساخت "پرنسیپ" به تازگی صادر شده است وهنوز هیچ گزینه‌ای برای حضور در این فیلم انتخاب نشده است،مذاکره‌هایی با تعدادی از بازیگران و عوامل انجام داده‌ایم اما کسی قرارداد نبسته است.

وی افزود: در هر پروژه‌ای تا زمانی که قرارداد عوامل و بازیگران منعقد نشود اعلام حضور بازیگران و عوامل در آن فیلم اشتباه است. پیش‌تولید فیلم سینمایی "پرنسیپ " اوایل آذر و پس از بازگشت میلانی از سفری کاری به خارج از کشور شروع می‌شود.

 تهمینه میلانی فیلم‌های سینمایی "کاکادو"، "سوپراستار"، "دو زن" و "نیمه پنهان" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 980574

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