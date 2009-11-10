پیشنهادهای خارجی به سرمربی و بازیکنان پیکان/ از قطر تا ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه علی معمری به پیشنهاد مسئولان تیم العربی قطر مبنی بر مربیگری در این تیم پاسخ منفی داد، نمایندگان تیم الریان این کشور نیز در پایان رقابتهای والیبال قهرمانی باشگاههای جهان خواهان همکاری با وی شدند.
علی معمری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: تعهد اخلاقی و مالی که با پیکان دارم باعث شد به پیشنهاد دوم قطریها نیز پاسخ منفی بدهم. ضمن اینکه من هنوز در ارتباط با آنالیز کارها و برنامههای زیادی دارم که باید به آنها رسیدگی کنم. ترجیح میدهم این فعالیتها را در کشور خودم ادامه دهم.
سرمربی تیم پیکان همچنین از پیشنهاد برخی از تیمها برای همکاری با بازیکنان این تیم خبر داد و اظهار داشت: مسئولان تیم العربی و سیمد برزیل خواهان جذب امیر حسینی و آرش کمالوند بودند. محمد موسوی عراقی و محمد محمدکاظم مورد توجه ترنتینو ایتالیا قرار گرفته بودند. نمایندگان این تیمها شب آخر مسابقات صحبتهایی را در خصوص جذب بازیکنان موردنظرشان با من انجام دادند. اما فعلا هیچ چیز مشخص نیست چون این بازیکنان با پیکان قرارداد دارند.
مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای جهان یکشنبه شب با قهرمانی ترنتینو ایتالیا در قطر به پایان رسید.
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