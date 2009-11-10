هیئت رئیسه کمیسیون وِیژه دوباره انتخاب می شود

حجت الاسلام مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر تصریح کرد: امروز در پایان جلسه علنی مجلس کمیسیون ویژه تشکیل جلسه می دهد تا اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون انتخاب شوند.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه کمیسیون ویژه رسمیت دارد و کسی در رسمیت آن تشکیک نکرده است، گفت: تذکر احمد توکلی نسبت به عدم امکان تجدید شدن هیئت رئیسه کمیسیون ویژه بود به همین دلیل ما امروز ساعت یک قرار گذاشتیم تا انتخابات هیئت رئیسه این کمیسیون را برگزار کنیم.

مصباحی مقدم در خصوص احتمال کاندیداتوری به عنوان رئیس کمیسیون، خاطر نشان کرد: بنده اصراری ندارم و تصمیم خاصی برای نامزدی ریاست کمیسیون نگرفته ام و در دفعه قبل نیز دوستان اصرار داشتند و اگر امروز هم اصرار شود به عنوان رئیس نامزد می شوم.

وی در خصوص ادامه بررسی لایحه هدفمند کردن لایحه ها اظهار داشت: بعد از انتخاب اعضای هیئت رئیسه در جلسه امروز بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در کمیسیون ویژه آغاز می شود.

نماینده تهران با اشاره به پیشنهادی که از سوی او به صحن مجلس ارائه شده، گفت: این پیشنهاد بخشی از نظر دولت را درباره هدفمند کردن یارانه ها تامین می کند و البته پیشنهاداتی نیز مطرح است.

مصباحی مقدم از استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: این موضوع را باید هیئت رئیسه مجلس اعلام کند.