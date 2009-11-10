25 اتوبوس جدید دو کابین خارجی در حال ترخیص از گمرک

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس بیژنی با بیان این مطلب اظهار کرد: سری جدید اتوبوس های دو کابین خارجی که قرار بود در خط ویژه خیابان ولی عصر(عج) به کارگرفته شوند مراحل نهایی ترخیص خود از گمرک را طی می کنند که پس از آماده سازی های لازم وارد خط خواهند شد.

وی ادامه داد: با ورود این اتوبوس ها که از کیفیت و ظرفیت بالایی برخوردارند تعدادی از اتوبوس های قدیمی که به صورت کمکی خدمات رسانی می کردند از خط خارج خواهند شد و در تلاشیم که روز به روز کیفیت و نحوه خدمات رسانی در این خط را ارتقا دهیم.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تصریح کرد: در حال حاضر از میدان ونک تا پارک وی 90 دستگاه اتوبوس در حال خدمات رسانی به شهروندان هستند و اتوبوس های جدید نیز به در این محدوده فعالیت خواهند کرد.

وی تاکید کرد: در خط ویژه اتوبوسرانی خیابان ولی عصر(عج) باید به مرور از اتوبوس های باکیفیت و پرظرفیت استفاده شود تا مسافران در این مسیر با راحتی و آرامش سفرکنند و خدمات رسانی مناسبی به آنها صورت گیرد.

بیژنی ادامه داد: با ایجاد خط ویژه اتوبوسرانی در خیابان ولی عصر(عج) علاوه بر کاهش تردد خودروهای شخصی در این خیابان و کاهش آلودگی های زیست محیطی ، با به کارگیری اتوبوس های مدرن که استانداردهای جهانی را دارند شاهد کاهش آلودگی هوا خواهیم بود.

به گفته مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی با ایجاد خط ویژه اتوبوسرانی در خیابان ولی عصر سرعت متوسط حرکت اتوبوس ها در این مسیر افزایش یافته و این مساله سبب کاهش زمان سفر در این مسیر شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: خط ویژه اتوبوسرانی خیابان ولی عصر از پارک وی تا میدان تجریش ادامه خواهد یافت که کار مطالعاتی وکارشناسی این بخش از طرح مذکور مراحل پایانی خود را طی می کند.