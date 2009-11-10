به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، عبدالرفع قرطانی از مرکز اسلامی استرلینگ در ویرجینیا اظهار داشت: این مرکز اسلام کلاسهای آموزشی را تا تاریخ 18 نوامبر( 27 آبان) برگزار میکند که به حج مربوط میشود.
وی اظهار داشت: این کلاسها همگانی است و از حضور هرکس برای شرکت در آن استقبال میشود.
در بسیاری از مساجد سخنرانیها، کارگاهها و همایشهای برای آمادگی حج برگزار میشود تا مسلمانان بتوانند درباره این سفر معنوی، مناسک و معنای آن اطلاعاتی به دست آورند.
قرطانی همچنین گفت که این کلاسهای روزانه مسلمانان را به حج رفتن ترغیب کرده و به آنها درباره بهرههای معنوی و ابعاد حج میگویند و برخی دیگر از این کلاسها درباره فقه حج صحبت میکنند.
همچنین کلاسهایی هم در روزهای آخر هفته برای افرادی برگزار میشوند که نمیتوانند در کلاسهای روزانه شرکت کنند.
عناب علی از شرکتکنندگان در سمینارهای مرکز اسلامی استرلینگ اظهار داشت که مساجد به زائران درباره همه مواردی که آنها در سفر حج با آن رو به رو میشوند آموزش میدهند. پس از شروع کلاسها آنها به طور مرتب نامهای الکترونیکی برای شرکتکنندگان ارسال میکنند تا ما در فرآیند یادگیری بمانیم.
مسجد دارالهجرت در کلیسای فالز ویرجینیا درحال برگزاری سمیناری برای جامعه پرجمعیت مسلمان خود است و پس از هر جلسه خلاصهای از مباحث طرح شده در این سمینار در وب سایت مسجد منتشر میشود.
مرکز اسلامی دارالنور در شهر در مناسس نیز این اقدامات را پیگیری میکند.
شیخ جمال حلمی از این مرکز اسلامی گفت: ما از مسلمانان دعوت میکنیم که در این کلاسها حضور یابند؛ نه تنها از مسلمانان شهر خود بلکه از مسلمانان سراسر ایالت برای شرکت در این کارگاهها دعوت میکنیم.
وی افزود این جلسات که طی 9 سال اخیر برگزار شده به تدریج توسعه یافته است و همانطور که برخی از این مناسک به صورت مدرن درآمده و تغییراتی یافته است ما نیز کارگاههای خود را بهروز میکنیم.
وی در رابطه نخوی آموزش اظهار داشت که ما از تصاویر و فیلمهایی استفاده میکنیم که مردم احساس کنند در آنجا حضور دارند. در این جلسات برای آنها تمام مطالبی که به آنها درباره انجام سفر حج کمک میکند فراهم میشود.
براساس آمار اعلام شده از سوی آژانسهای مسافرتی ایالات متحده هرساله بین 12 تا 14 هزار مسلمان امریکایی به سفر حج میرود اما این تعداد امسال به 9 هزار نفر کاهش یافته است.
انتظار میرود امسال حدود سه میلیون زائر از 160 کشور جهان برای انجام حج وارد عربستان شوند.
نظر شما