تلاش شهرداری برای حل مشکلات باغهای متروکه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حمیدرضا جعفرنژاد با بیان این که تعامل با مالکان املاک موجود در طرح ها از سیاستهای شهرداری تهران است گفت: در تهران باغهای پراکنده زیادی وجود دارد که با متراژ زیاد از گذشته تاکنون باقی مانده است و مالکان آنها نیز خواهان استفاده بهینه و ساخت و ساز در آنها هستند اما تا کنون شهرداری دراین مورد مقاومت کرده و اجازه ساخت نداده است و از طرفی قادر نیست تا همه آن ها را خریداری کند.

وی افزود: از همین رو برنامه ریزی شده است تا بر اساس یک سیاست برد- برد با مالکان این املاک توافق شود و امتیازی به آنها داده شود که بتوانند 30 درصد از ملک خود را بر طبق حقوقی که دارند ساخت و ساز کنند و 70 درصد بقیه ملک از بین نرود.

جعفرنژاد با اشاره به این که تعداد قابل توجه باغ های متروکه در تهران افزود: هدف از این اقدام آن است تا مشکل این املاک که به دلیل متروکه بودن، محلی برای انواع آسیب های اجتماعی می شود، برطرف شده و از طرفی رضایت مالکان آن ها نیز جلب شود.

به گفته وی، این اقدام در طرح جامع و در آیین نامه ماده 14 زمین شهری دیده شده است.