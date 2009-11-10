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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۴۵

برای اولین بار در هرمزگان؛

لوح فشرده "موسیقی محلی" و "چاوشی خوانی" تولید می شود

لوح فشرده "موسیقی محلی" و "چاوشی خوانی" تولید می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: واحد موسیقی حوزه هنری هرمزگان درنظر دارد به زودی "چاوشی خوانی" و موسیقی محلی استان را در قالب لوح فشرده وارد بازار کند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، این کار با هدف معرفی آداب و رسوم و سنن مردم استان و زمینه سازی برای انتقال تجربیات پیشکسوتان به هنرمندان جوان انجام می شود.

چاوشی خوانی جزو هنرهایی است که مهجور واقع شده است. از این رو حوزه هنری استان هرمزگان با دعوت از پیشکسوتان این هنر در مراسم چاوشی خوانی "آواهای آسمانی" که چندی پیش در شهرستان میناب برگزار شد اقدام به جمع آوری و ضبط این اصوات کردند.

جمع آوری ترانه های محلی استان جهت ارائه آنها با موسیقی وزین محلی ادامه دارد که پس از پایان کار در قالب لوح فشرده تولید خواهد شد و در اختیار هنرمندان و علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 980595

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