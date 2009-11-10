استفاده از سیستم تطبیق چهره برای شناسایی مجرمان حرفه ای

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم روز سه شنبه در مراسم رونمایی از پروژه تحقیقاتی تطبیق چهره گفت: یکی از استثنایی‌ترین سازمان‌ها در کشور نیروی انتظامی است که دارای راهبرد مدون در راستای چشم‌انداز 20 ساله است و ناجا باید فضایی را ایجاد کند که همه محققان روی به تحقیق و پژوهش بیاورند.

وی اظهار داشت: زمانی بود که باید می‌گشتیم تا نقطه قوتی را در پلیس پیدا کنیم اما همین که می‌گردند تا یک نقطه ضعف از پلیس پیدا کنند یعنی این که پلیس پیشرفت کرده است.

فرمانده ناجا گفت: بدون توسعه بسترهای تحقیقات در نیروی انتظامی پیشرفت و توسعه امکان‌پذیر نیست. ناجا مسیر سختی را تا به امروز طی کرده و هر کدام از فرماندهان قبلی بخشی از پازل پلیس را تکمیل کردند.

سردار احمدی‌مقدم در ادامه گفت: بودجه تحقیقاتی نیروی انتظامی در طول برنامه چهارم توسعه 22 برابر شده است و دانش و پژوهش را به عنوان یک اولویت در دستور کار خود داریم.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: دو سوم باندهای متلاشی شده توسط پلیس با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و فنی انجام شده و پلیس استفاده از فناوری‌های نوین را به صورت جدی دنبال می‌کند.

وی اظهار داشت: باید صبر کنیم تا پژوهش‌های محققان و پژوهشگران جوان ایرانی به ثمر برسد و کم‌تر از ابزارها و ابداعات خارجی استفاده کنیم وابستگی به محصولات خارجی باید کاهش یابد و بر روی محققان داخلی باید سرمایه‌گذاری انجام شود.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: پیشرفت‌های علمی یکی از ابزارهای تسلط کشورهای توسعه یافته به جهان سوم است اما با افزایش خودباوری در حوزه انسانی و فنی می‌توان این تسلط را کاهش داد.

سردار احمدی‌مقدم گفت: نیروی انتظامی یکی از قوی‌ترین دستگاه‌های دیپلماتی کشور است و ارتباط وسیعی با پلیس‌های دنیا داریم.

وی اظهار داشت: این روزها با نرم‌افزاری شدن شرایط دیگر زورگیری فیزیکی و کلاهبرداری‌های سابق معنا ندارد و مردم با توسعه تکنولوژی در خانه خود هم امنیت نداشته و می‌شود آبروی افراد را با کار نکرده به راحتی خدشه‌دار کرد.

فرمانده نیروی انتظامی تأکید کرد: رفتن به سوی دانش‌های نوین مسیر اجباری است و چهره امنیت نیز نرم‌افزاری شده است باید مطابق با این شرایط آینده را بسازیم.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: سیستم تطبیق چهره که امروز رونمایی شد باید توسعه پیدا کند و استفاده‌های مطلوبی از آن کرد.

وی اظهار داشت: نباید از روش‌های کشف جرم فیزیکی استفاده کرد و تندی که بعضاً در پلیس آگاهی دیده می‌شود باید حذف شود.

فرمانده ناجا اعلام کرد: مأموران پلیس نباید احساساتی شوند این یکی از آسیب‌های نیروی انتظامی است که گاهی مشکلاتی را برای مجموعه ایجاد می‌کند.

سردار احمدی‌مقدم افزود: تکیه بر روش‌های علمی و ابزار جدید و آموزش کارآگاهان در پلیس آگاهی باید به طور جدی پیگیری شود و پلیس آگاهی باید واحد پیشرو در توسعه علمی باشد.

رئیس پلیس آگاهی هم در این مراسم گفت: در برخی از حوزه‌های کشف جرم در حد مرزشکنی هستیم و 2 محور دانش و پژوهش و توسعه فناوری را پیش روی خود قرار داده‌ایم.

سردار اصغر جعفری افزود:‌ در سال82،‌ 260 رایانه در پلیس آگاهی داشتیم که در حال حاضر به 4 هز ار دستگاه رسیده است.