گلستان در آستانه تغییرات بنیادین

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، با گذشت چندماه از آغاز کار دولت دهم و شروع تغییرات مسئولان ارشد سیاسی و عالی رتبه در کشور، نوعی ثبات مدیریت و آرامش سیاسی در گلستان حکفرما بود اما در حالیکه گمانه زنیهای تغییرات در استانها چندان شامل گلستان نبود، محمود زاده استاندار جوان گلستان جای خود را به قناعت معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران داد تا از گردونه تغییرات جا نماند.

البته به رغم تغییر مدیریت در مدیریت عالی سیاسی گلستان، هنوز فرماندارن و مدیران اجرایی شهرستانهایی مانند گرگان، گنبد کاووس، علی کتول، مراوه تپه، مینودشت، آق قلا، رامیان، کردکوی، بندرگز، بندرترکمن و ..برسر پستهایشان حاضرند و تغییراتی در این سطح را شاهد نبوده ایم.

برخی صاحبنظران و تحلیلگران مسائل استانی بر این باروند که احتمال سفر قریب الوقوع دور سوم هیئت دولت به گلستان تاحدی مسئولان استان را از تغییر مصون نگه داشته است.

این روزها در محافل مختلف گلستان صحبت از سفر سوم دولت به منطقه است ودر این زمینه کارگروه و کمیته های مختلف تشکیل شده و روند اجرا و پیشرفت مصوبات سفرهای قبلی بررسی می شود.

به هر روی اجرایی شدن مصوبات سفر دولت افقی تازه و نو فراروی توسعه استان محروم گلسان می گشاید و با تحقق آن برخی محرومیتهای موجود در استان رفع می شود ولی برای شتاب و تسریع در پیشرفت امور، مستلزم برنامه ریزی، تامین اعتبار و همکاری همه جانبه متولیان امر است.

امید است با پیشرفت مطلوب مصوبات سفر، گلستان از جمله نخستین استانهایی باشد که سفر سوم هیئت دولت به آن انجام می شود و تحقق چنین آروزیی مستلزم برنامه ریزی براساس وضع موجود مصوبات است.

به اعتقاد کارشناسان، گلستان برای جهش به سمت توسعه به برنامه های اساسی و مدیرانی با تفکر و نگرشهای کلان نگر نیاز دارد و بی شک تغییر و جابجایی مدیریتها در راستای رسیدن به این مهم اجتناب ناپذیر است.

مشکلاتی نظیر بیکاری، پایین بودن نرخ درآمد مردم، حاشیه نشینی، ساخت و سازهای غیرمجاز، اجرا نشدن طرحهای بزرگ توسعه ای مانند پتروشیمی گلستان و ... از جمله مواردی است که مسئولان کنونی و آینده این استان پرپتانسیل باید به آن توجه داشته باشند.

از سوی دیگر، سیل خیز بودن، خشکسالی، کمبود آب، نبود طرح جامع و آمایش از جمله مورادی است که ضرروت اتخاذ برنامه هدفمند برای برون رفت از آن را می طلبد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که گلستان در زمینه صنعت گردشگری پتانسیل و جاذبه های فراوانی دارد و مدیران و سکانداران کنونی و آینده باید به ظرفیتهای ناشناخته در این حوزه نیز توجه اساسی داشته باشند.

استان گلستان 13 شهرستان، 25 شهر، هزار روستا و یک میلیون و 650 هزار نفر جمعیت دارد که 54 درصد آن در روستا و بقیه در شهرها سکونت دارند.