ترمیم گسست بین گروههای سیاسی وظیفه صدا و سیما است

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به نقش تاثیرگذار رسانه ملی در تقویت وحدت ملی و کاهش گسستی که در جامعه احساس می شود، این رسانه باید با تدوین برنامه هایی در این زمینه نسبت به افزایش اعتماد عمومی و بازسازی و ترمیم این اعتماد از طریق برنامه های تحلیلی و مناظره میان گروههای مختلف سیاسی معتقد به نظام و قانون اساسی در کوتاه مدت و میان مدت ، اقدام کند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در بیان چگونگی ارتقای دامنه تاثیرگذاری صدا و سیما در جامعه، تاکید کرد: صدا و سیما باید بازنگری در حوزه تاثیرگذاری و میزان مخاطبان خود داشته باشد، این رسانه ملی می تواتد با توجه به شرایط زمانی و با ارایه تحلیل های درست، شفاف، روشن و اخبار به موقع، دامنه تاثیرگذاری و حوزه نفوذ خود را گسترش دهد.

وی توجه به فرهنگ ایرانی و هویت ملی و تقویت وابستگی های ملی بویژه در جوانان را از دیگر وظایف این رسانه ملی عنوان کرد و خاطرنشان کرد: صدا و سیما سهم بزرگی در ترمیم همبستگی ملی، برجسته کردن روحیه و هویت ملی، تقویت باورهای ملی، فرهنگی، اعتقادی و دینی دارد و باید این موارد را در برنامه ای پنج ساله ای تدوین و لحاظ کند.

سبحانی نیا در پاسخ به اینکه وظیفه صدا و سیما در رقابت با رسانه های خارجی در شرایط کنونی جامعه چیست، تاکید کرد که در حال حاضر حتی برخی افراد متدین و معتقد به نظامی از اخبار رسانه های خارجی استفاده می کنند ، بر این اساس تمامی شبکه های صدا و سیما باید نسبت به افزایش اعتماد و باور عمومی بویژه در اخبار تلاش کنند و با اطلاع رسانی شفاف و به موقع نسبت به ایجاد وابستگی میان این رسانه و افراد متدین و معتقد به نظام و تغذیه فکری و اطلاعاتی این افراد اقدام کنند.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: صدا و سیما باید با ایجاد فضای نقد و تحلیل های روشن برای تمامی گروههای و جریانات سیاسی معتقد به نظام و قانون اساسی، نگاه و بینش مردم در حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را گسترش دهد و زمینه قضاوت مردم در این حوزه ها را فراهم کند.

نماینده مردم نیشابور در خانه ملت، با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره فعالیت های صدا و سیما در سالهای پیش رو، اظهارداشت: باید توجه به مسائل دینی، آگاهی و امید بخشی در برنامه های صدا و سیما نمود بیشتری داشته باشد و زمینه های پیشرفت های ملی در این قالب در جامعه فراهم شود.

وی ابراز امیدواری کرد: صدا و سیما با بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری در برنامه های خود، اعتماد مجدد نسبت به این رسانه را در جامعه ایجاد کند و جهت پیکان اعتماد مردم را به سوی خود تغییر دهد .