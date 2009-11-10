آغاز جشنواره 10 روزه کاریابی شهر تهران از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا یادگاری مدیرمرکز کارآفرینی شهرداری منطقه 3 با اشاره به وجود 90 مرکز کاریابی در شهر تهران گفت: اولین جشنواره کار یابی منطقه 3 از 20 لغایت 30 آبان ماه سال جاری در بوستان ملت با هدف فراهم ساختن زمینه های لازم جهت برقراری تعامل بین افراد جویای کار و کارفرمایان برپا می شود.

یادگاری گفت: این جشنواره دارای 4 بخش اصلی شامل جشنواره کاریابی های استان تهران، اتاق فکر کارآفرینی در حوزه سلامت، پدربزرگ و مادربزرگان کارآفرین، گردشگری و آموزش بلد محلی است.

وی از افتتاح اولین ایستگاه اکسیژن در این جشنواره خبر داد و گفت: با توجه به آلودگی هوا ایستگاه اکسیژن در بوستان ملت به صورت پایلوت راه اندازی شده و به مرور در نقاط اصلی و پر ترافیک منطقه نیاز فوری افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و عروقی را برطرف می نماید.

مدیرمرکز کارآفرینی شهرداری منطقه 3 همچنین افزود: یکی دیگر از بخشهای جانبی این جشنواره آموزش چگونگی راه اندازی سلول های گلخانه ای ثمر بخش به پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها است.

یادگاری در رابطه با این بخش گفت: به منظور هدفمند ساختن اوقات فراغت سالمندان و کمک به درآمد و اقتصاد خانواده چگونگی استفاده از فضاهای منازل جهت پرورش و کاشت صیفی جات در این جشنواره آموزش داده می شود.

وی اضافه کرد: در برپایی این جشنواره فرهنگسرای کار، ارسباران، وزارت کار، سازمان ملی جوانان استان تهران، دفتر آموزش و پژوهش سازمان میراث فرهنگی، سازمان دانش آموزی، اداره سلامت شهرداری تهران و اداره کل بانوان شهرداری تهران ما را یاری رسانده اند.