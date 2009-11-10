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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۲۲

آغاز جشنواره 10 روزه کاریابی شهر تهران از فردا

آغاز جشنواره 10 روزه کاریابی شهر تهران از فردا

اولین جشنواره کار یابی شهر تهران از روز 20 تا سی ام آبان ماه سال جاری در بوستان ملت برگزار می شود.

به  گزارش خبرگزاری مهر، رضا یادگاری مدیرمرکز کارآفرینی شهرداری منطقه 3 با اشاره به وجود 90  مرکز کاریابی در شهر تهران گفت: اولین جشنواره کار یابی منطقه 3 از 20  لغایت 30 آبان ماه سال جاری در بوستان ملت با هدف فراهم ساختن زمینه های لازم جهت برقراری تعامل بین افراد جویای کار و کارفرمایان برپا می شود.

یادگاری گفت: این جشنواره دارای 4 بخش اصلی شامل جشنواره کاریابی های استان تهران، اتاق فکر کارآفرینی در حوزه سلامت، پدربزرگ و مادربزرگان کارآفرین، گردشگری و آموزش بلد محلی است.

وی از افتتاح اولین ایستگاه اکسیژن در این جشنواره خبر داد و گفت: با توجه به آلودگی هوا ایستگاه اکسیژن در بوستان ملت به صورت پایلوت راه اندازی شده و به مرور در نقاط اصلی و پر ترافیک منطقه نیاز فوری افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و عروقی را برطرف می نماید.

مدیرمرکز کارآفرینی شهرداری منطقه 3 همچنین افزود: یکی دیگر از بخشهای جانبی این جشنواره آموزش چگونگی راه اندازی سلول های گلخانه ای ثمر بخش به پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها است.

یادگاری در رابطه با این بخش گفت: به منظور هدفمند ساختن اوقات فراغت سالمندان و کمک به درآمد و اقتصاد خانواده چگونگی استفاده از فضاهای منازل جهت پرورش و کاشت صیفی جات در این جشنواره آموزش داده می شود.

وی اضافه کرد: در برپایی این جشنواره فرهنگسرای کار، ارسباران، وزارت کار، سازمان ملی جوانان استان تهران، دفتر آموزش و پژوهش سازمان میراث فرهنگی، سازمان دانش آموزی، اداره سلامت شهرداری تهران و اداره کل بانوان شهرداری تهران ما را یاری رسانده اند.

کد مطلب 980608

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