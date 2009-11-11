عملیات اجرایی منطقه نمونه گردشگری پرندینه در استان مرکزی آغاز شد

محمدحسین فرمهینی‌فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه این مجموعه از مصوبات دور اول سفر دولت به استان مرکزی بوده است، افزود: زیرساختهای مورد نیاز برای سرمایه گذاری در این مجموعه از سوی سازمان میراث فرهنگی استان مرکزی و همکاری دستگاه های ذیربط تامین شده است.

وی اضافه کرد: مجموعه تفریحی - فروشگاهی پرندینه که در نوع خود کم نظیر و یکی از بزرگترین اولویت های جهان (ساختمان های تجاری و فروشگاهی بزرگ) است، طی سه مرحله اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه در مرحله اول یکصد هکتار از پروژه در قالب هشت فاز اجرا می شود، اظهار داشت: از این هشت فاز، یک فاز مختص هتل و کاربری های وابسته، یک فاز مختص شهر بازی و شش فاز با کاربری عمده فضاهای فروشگاهی شامل عرضه کالا از تولید به مصرف است که در خلال آن مجموعه های خدماتی، فرهنگی و رفاهی در نظر گرفته شده است.

فرمهینی فراهانی افزود: در این منطقه بخش خصوصی در زمینی به وسعت 300 هکتار و زیربنای 522 هزار و 200 متر مربع سرمایه گذاری کرده است.

وی تصریح کرد: این مجموعه با سرمایه گذاری هزار و 200 میلیارد تومان بخش خصوصی و در مدت 10 سال اجرا خواهد شد که فاز اول آن دو سال دیگر به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه از بازدید هزار نفر از موزه چهارفصل اراک به صورت رایگان خبر داد و گفت: بنای حمام چهار فصل اراک یکی از زیباترین آثار معماری و کاشیکاری ایران در قرون اخیر است که ساختمان حمام در حدود 100 سال پیش و در زمان حکومت احمد شاه قاجار توسط شخصی به نام حاج محمد ابراهیم خوانساری ساخته شده است.

این حمام حدود هزار و 600 متر مربع مساحت دارد و از چهار بخش مجزا مردانه، زنانه، حمام ویژه اقلیتهای دینی و حمام خصوصی تشکیل شده است.

حمام چهارفصل در تاریخ 10/8/1355 به شماره 1339 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.