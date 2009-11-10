حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشنهاد اخیر البرادعی مبنی بر تحویل سوخت ایران به کشور ثالثی مانند ترکیه، اظهار داشت: پیشنهاد البرادعی تفاوتی با اظهارنظرات سابق وی ندارد، ضمن اینکه معتقدم هم اکنون البرادعی اساسنامه آژانس را نقض می کند.

وی افزود: طبق اساسنامه آژانس، سوخت اورانیوم باید به کشورهای عضو آژانس از جمله ایران فروخته شود، اما با کمال تاسف باید گفت که البرادعی در 20 گزارشی که از تاسیسات هسته ای کشورمان ارائه کرده همواره سعی نموده تا سیاست های تکلیفی به ایران تحمیل کند بطوریکه در عمل به لحاظ فنی وحقوقی چیزی عایدمان نشده است.

نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی علت عدم موافقت ایران با ارسال نکردن سوخت خود را نگرانی از بازپس گیری آن ندانست وخاطرنشان کرد: نگرانی اصلی ما از رعایت نشدن حقوق ایران است وعدم بازپس گیری سوخت در درجه دوم مطرح است ضمن اینکه مسئله انتقال سوخت به ترکیه مسئله ای شکلی است.

وی در ادامه به موضع گیری اخیر رئیس جمهور روسیه در قبال جمهوری اسلامی ایران اشاره وعنوان کرد: شکل گیری موضع گیریهای متفاوت از روسها عجیب به نظر نمی رسد زیرا آنان نگاهشان به جمهوری اسلامی ایران راهبردی نیست بلکه سیاسی است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیوند نگاه تاکتیکی را با نگاه استراتژیک را ناهمگون دانست وگفت: هیچگاه نباید برای رسیدن به اهداف سیاسی هزینه راهبردی پرداخت کنیم.

وی تصریح کرد: بر این اساس جمهوری اسلامی ایران نباید راهبردهای ثابت خود را به تاکتیک های متغییر روسیه پیوند بزند.

این نماینده مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مسائل فنی وحقوقی نباید در قالب مسائل سیاسی مطرح می شد، یادآور شد: مسئولان جمهوری اسلامی ایران نباید ابتدا به ساکن بحث مبادله اورانیوم را مطرح می کردند که طرف غربی هم بشدت از آن استقبال کند، بلکه می توانستند این موضوع را طی نامه ای به آژانس ارسال کنند اما متاسفانه بدلیل اینکه برخی از دولت مردان بیش از آنکه دغدغه کسب امتیاز از 1+5 را داشته باشند دغدغه حفظ وادامه مذاکرات را داشتند، این مسئله اتفاق افتاد.

وی با ارائه راهکاری اعلام کرد: ما می توانیم مقدار کمی از ذخائر سوخت اورانیوم خود را با سوخت اورانیم 20 درصد غرب معاوضه کرده ومابقی را از طرف غربی خریداری نماییم تا بدینوسیله مخازن سوخت اورانیوم خود را در سطح مطمئنی حفظ کنیم.