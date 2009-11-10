بازدید ری شهری از بیمارستان مدینه/ خوشحالی از تختهای خالی بیمارستان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، آیت الله محمد محمدی ری شهری ساعتی پیش از بخشهای مختلف بیمارستان مدینه بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت کارکنان هیئت پزشکی حج 88 قرار گرفت.

نماینده ولی فقیه با بیان اینکه ارزیابیهای ما نشان می دهد هیئت پزشکی در سال گذشته بالاترین امتیاز را در ارزیابی ها داشته گفت: امیدواریم در پایان حج 88 نیز با تلاش پزشکان و کارکنان خدوم این بخش شرایط بهتر از سالهای قبل باشد.

به گفته ری شهری به فضل خدا و عنایت حضرت بقیه الله (عج) و تلاشهای انجام شده وضعیت بهداشت کاروان ها و شرایط حاکم بر آنها تا الان بهتر از گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه زائران و عموم مردم در داخل کشور نباید نگرانی داشته باشند گفت: همانطور که می بینید تختهای بیمارستان مدینه خالی است و در سال گدشته تعداد افراد بستری بسیار بالاتر از امسال بود و امسال تنها دو نفر در این بیمارستان بستری هستند و شرایط تا امروز بهتر از گدشته بوده است.

وی با قدردانی از زائران به دلیل رعایت نکات بهداشتی خاطرنشان کرد: امیدواریم در پایان مراسم حج نیز اعلام کنیم حج 88 از هر نظر و به ویژه در حوزه سلامت و بهداشت نمره عالی دریافت کرد.