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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۱۹

کتاب "فرهنگ در ایران" در آلبانی منتشر شد

اولین کتاب جامع و مصور در خصوص معرفی فرهنگ و جامعه ایران باعنوان "فرهنگ در ایران" توسط انتشارات ایده آرت در تیرانا به‌زبان آلبانیایی چاپ و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب فرهنگ و جامعه ایرانی با بیانی اثربخش و در عین حال جذاب در سه حوزه تاریخ ، دین و هنر از آغاز تمدن در ایران زمین تاکنون برای خوانندگان معرفی گردیده است.

همچنین کتاب حاضر برای نخستین بار مجموعه تصاویر موضوع‌بندی شده‌ای در بیان ابعاد مختلف جامعه و فرهنگ ایران را همراه با توضیحات مستند به‌عنوان یکی از شش ضمیمه اصلی خود برای خوانندگان عرضه داشته است به‌گونه‌ای که این بخش فارغ از متن کتاب و به شکل کاملاً مجزا خواننده را در مسیر هدفمند با معرفی فرهنگ و سرزمین ایران آشنا می‌سازد.

اهمیت این بخش که در برگیرنده نزدیک به 400 تصویر رنگی در موضوعات مختلف از جمله تاریخ، دین، اقتصاد، جاذبه‌های دیدنی، زندگی روزانه ، هنر، ورزش و .... است در ارائه تصویری واقعی از سرزمین ایران خصوصاً با تاکید بر ایران امروزی و پویا است که می‌تواند بسیاری از پیش‌داوری ها و تصاویر غیرواقعی و مغرضانه‌ای را که طی سالیان گذشته از سوی برخی از رسانه‌های جهانی در افکار عمومی منتشر یا توزیع گردیده‌اندبه شکل مستند و واقعی مردود ساخته و خواننده آلبانیایی را با نگاهی دیگر و نو به سرزمین ایران آشنا کند.

کد مطلب 980616

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