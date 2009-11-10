گیاهان تزئینی استرس را کاهش می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه جورجیا با انجام تحقیقات علمی ارزش گیاهانی را که در خانه و محل کار نگهداری می شوند نشان دادند.

نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که گیاهان پیرامون نه تنها می توانند از سلامت افراد محافظت کنند بلکه می توانند اثرات مفیدی بر روی عملکردهای کاری داشته باشد.

همچنین گیاهان تزئینی به دلیل نقش خود در تصفیه هوا تا حد چشمگیری استرس افراد را کاهش می دهند.

این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "برخی گیاهان به خصوص توانایی حذف کامل ترکیبات آلی معلق در هوا (VOC) را دارند VOC به مواد حاضر در محیط زندگی گفته می شود این مواد مسئول بروز آلرژی، اختلالات مزمن و سایر بیماریهایی هستند که براساس اطلاعات سازمان جهانی بهداشت سالانه سبب مرگ بیش از 6/1 میلیون نفر در دنیا می شوند."

از ذرات VOC آلودگیهای خانگی ایجاد می شوند که در برخی موارد سطح این آلودگیها حتی می تواند 12 برابر بیشتر از آلودگیهای خارجی باشد.

براساس گزارش یونایتدپرس اینترنشنال، این محققان با بررسی 28 گیاه تزئینی رایج، برخی از گیاهانی را که از توانایی بسیار بالایی برای تصفیه هوا از ذرات آلاینده معلق برخوردارند، شناسایی کردند.

ازجمله این گیاهان می توان به پیچک انگلیسی، شعمدانی و سرخس اشاره کرد.