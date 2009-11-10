تحمیل شرط مبادله سوخت به ایران غیر قانونی است/ هیچ کشوری قابل اعتماد نیست

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مذاکرات هسته ای ایران تاکید کرد که برای به سرانجام رسیدن پرونده هسته ای کشورمان ابتدا باید طرفهای مذاکره کننده از خود صداقت نشان دهند واعتماد یکدیگر را جلب نمایند، به بیانی دیگر طرفین براساس استانداردهای دوگانه عمل نکنند.

وی در باره شرط مبادله اورانیوم برای فروش اورانیوم 20 درصد به ایران تصریح کرد: طبق ماده 4 "ان . پی . تی" آژانس بین المللی انرژی اتمی موظف است که سوخت اورانیوم همه کشورهای عضو از جمله ایران را بدون هیچ قید وشرطی تامین نماید، لذا گذاشتن هرگونه پیش شرطی از سوی طرف غربی غیرقانونی است ، براین اساس ایران باید بدون اینکه از سوی غرب ملزم به تحویل اورانیوم غنی سازی شده خود شود، سوخت مورد نیاز را برای رآکتور تحقیقاتی تهران در جهت تولید اقلام دارویی تحویل بگیرد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درحال حاضر اعتمادسازی از سوی طرفین مذاکره ضروری به نظر می رسد، گفت: طرف غربی بیش از توجه به مسائل فنی پرونده هسته ای ایران باید به رویکرد جمهوری اسلامی ایران در روابط با سایر کشورها توجه کند.

این دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران خواسته غرب را درخصوص اخذ سوخت اورانیوم ایران در ازای دادن سوخت 20 درصد، خواسته نامشروعی دانست وعنوان کرد: طرفین مذاکره باید در شرایط متعادل و با اعتمادسازی متقابل موضوع تامین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران را به بحث بگذارند تا نهایتا به توافق دوطرفه ای در این زمینه دست پیدا کنند.

لزوم انجام ابتکارات واقدامات مثبت در عرصه سیاست خارجی

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دستگاه دیپلماسی کشورمان باید در جهت عادی سازی روابط با کشورهای طرف مذاکره تلاش بیشتری نماید زیرا درحال حاضر ما در حوزه سیاست خارجه خود احتیاج به تنش زدایی داریم تا بدینوسیله بتوانیم پرونده هسته ای خود را به نتیجه برسانیم.

وی با بیان اینکه وجود بی ثباتی در روابط ایران با سایر کشورها موجب افزایش فشارعلیه جمهوری اسلامی می شود، عنوان کرد: هم اکنون با انجام ابتکارات واقدامات مثبت در عرصه سیاست خارجی خواهیم توانست ضمن حفظ حقوق هسته ای خود فضا را برای مذاکرات با طرف غربی نیز بگشاییم.

چرایی رفتار دوگانه روسیه

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه در ادامه به موضع گیری اخیر نخست وزیر روسیه در قبال جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد وافزود: روسیه از پیش پیامهایی را مبنی بر موافقت احتمالی خود با تحریم علیه ایران فرستاده بود و این موضوع مسئله تازه ای نیست.

وی با برشمردن دلائل عمده رفتار روسیه نسبت به کشورمان اظهار داشت: با وجود اینکه روسیه مخالف تحریم وفشارهای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران وگسترش هژمونی ایالات متحده است اما به هرحال ظرفیت مقاومت این کشور هم محدود بوده بطوریکه تا مرز مشخصی می تواند در این زمینه گام بردارد.

دبیرکل فراکسیون اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی افزود: روسیه در عرصه سیاست خارجی خود اولویتهای زیادی از جمله کسب منافع از روابط با اروپا وآمریکا دارد که به آنها هم باید بپردازد.

سنایی به سیاست دوگانه روسیه اشاره وعنوان کرد: بخشی از مسائل روسیه از جمله محدودیت این کشور در مقاومت با غرب از زبان مدودف وبخشی دیگر از جمله مقابله با هژمونی ایالات متحده از زبان پوتین اعلام می شود.

دوجنبه پیشنهاد تازه البرادعی درباره ترکیه

وی با اشاره به پیشنهاد اخیر البرادعی مبنی بر تحویل سوخت ایران به کشور ثالثی مانند ترکیه، پیشنهاد البرادعی را از دو زاویه قابل بررسی دانست وافزود: به نظر می رسد که البرادعی در صدد است تا به شکلی برای خارج شدن از بن بست کنونی و همچنین توافق ایران با طرف غربی موضوع تحویل سوخت به کشورثالث یعنی ترکیه را مطرح کرده باشد.

وی ادامه داد: البته در گذشته هم مسئله میانجگری کشورهای ثالثی مانند ترکیه وعربستان مطرح بود که واکنشهای مثبت ومنفی را در آن مقطع درپی داشت.

رئیس فراکسیون اقتدار ملی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدگاه دوم مطرح در این زمینه، عنوان کرد: اما اینکه البرادعی با پیشنهاد ارسال سوخت ایران به ترکیه به نوعی قصد داشته تا غیر قابل اعتماد بودن روسیه را از نظر ایران جبران کند، چندان قابل پذیرش نیست ، زیرا آژانس بجای این کار باید سعی کند که اعتماد ایران را نسبت به طرف غربی جلب کند.

وی با بیان اینکه ترکیه و روسیه شرکای بسیار خوبی برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می آیند، گفت: اما در عرصه بین الملل هیچ کشوری به طور مطلق مورد اعتماد نیست زیرا نهایتا این معادلات قدرت است که نتایج روندها را در عرصه بین الملل مشخص می کند.