سرتیپی به خبرنگار مهر گفت: بیشتر فیلم‌های 90 دقیقه‌ای که در شبکه‌های تلویزیونی و سیمافیلم ساخته می‌شوند به لحاظ کیفیتی مشکل داشته و ساختار بسیار سستی دارند.

وی افزود: سطح جشنواره فیلم فجر بسیار بالاتر از آن است که بخواهند چنین فیلم‌هایی را در قالب فیلم سینمایی و در فرمت 35 میلیمتری به نمایش بگذارند و اگراین اتفاق بیافتد شأن جشنواره از بین می‌رود.

تهیه‌کننده "نصف مال من، نصف مال تو" تاکید کرد: البته در مورد آثار ویدئویی استثناهایی هم وجود دارد. بین آنها آثاری هم پیدا می‌شود که ساختار بسیار خوبی دارند و با نگاه سینمایی و استانداردهای خاص آن ساخته شده‌اند. دوستداران سینما هم به طور حتم از نمایش این آثار در جشنواره استقبال خواهند کرد. اما تعداد این گونه فیلم‌های ویدئویی کم و انگشت شمار است.

این تهیه‌کننده گفت: متاسفانه بیشتر فیلم‌هایی که در کشور ما به شیوه ویدئویی ساخته می‌شوند حرفه ای نبوده و با بودجه‌های پایین و غیرمعقول تولید می‌شوند. این آثار خارج از چارچوب قواعد و ساختار سینمایی دور هستند و بعید است بتوانند با فیلم‌های سینمایی رقابت کنند مگر آنکه به اصالت سینما نزدیک باشند. در غیر این صورت نمایش آنها بر روی پرده باعث تنزل معیارهای سینمایی می‌شود.

سرتیپی در پایان افزود: امروز نه ارزان تمام شدن فیلم‌ها ملاک است و نه پرهزینه بودن آنها اهمیتی دارد. استفاده از شیوه‌های ساخت ویدئویی نیز در دنیا متداول شده است و آثار خوبی هم تولید می‌شوند. آنچه برای موفقیت یک فیلم اهمیت دارد رعایت استانداردهای سینما و داشتن نگاه عمیق و هنرمندانه است.

