زمان رسیدن اورژانس بوشهر بر بالین مصدومان هشت دقیقه کمتر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علی ابراهیمی پیش از ظهر سه شنبه در گردهمایی سراسری اعضای شورای سرپرستی انجمنهای اسلامی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: زمان رسیدن اورژانس بر بالین مصدومان از 20 دقیقه به 12 دقیقه کاهش پیدا کرده و کوتاه شدن زمان باعث شده حدود 50 درصد مرگ و میر ناشی از تصادفات در استان کمتر شود.

وی اظهار داشت: طی سالیان اخیر 76 آمبولانس به ناوگان حمل و نقل بیمارستانی و اورژانسی استان افزوده شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر با اشاره به رشد 158 درصدی بودجه عمرانی این دانشگاه اظهار داشت: در حال حاضر ایجاد سه بیمارستان در شهرستانهای استان در حال انجام است.

ابراهیمی راه ‌اندازی مرکز پزشکی هسته‌ای، مرکز جراحی قلب، تأمین داروهای بیماران سرطانی، تصویب تأسیس اولین مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس و مجوز تأسیس شعبه بین ‌المللی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر را از اقدامات مهم این دانشگاه در حوزه سلامت استان عنوان کرد .

وی یادآور شد: در حال حاضر 85 درصد از استخدامی های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بومی هستند .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر با اشاره به نگاه دین در خصوص پذیرش مسئولیتها گفت: از نگاه دینی مسیر خدمت باید در جهت رضایت مردم و خدا باشد.

محمدمهدی خوشابی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف از مسئولان خواست که اقدامات عملی برای اصلاح الگوی مصرف در دانشگاه صورت دهند .