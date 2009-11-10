گنبد کاووس قطب مهم تولید گندم گلستان است

حبیب الله بذر افشان در گفتگو با خبرنگار مهر در گنبد از اجرای طرح استفاده از مهندسان ناظر در مزارع گندم شهرستان برای ارتقای سطح تولیدات خبر داد.

وی اظهار داشت: این طرح با شرکت 55 فارغ التحصیل رشته های کشاورزی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و با هدف نظارت بر انجام مراحل مختلف کشت گندم، اعم از آماده سازی، کاشت، داشت و برداشت گندم انجام می شود.

معاون اداری و مالی جهاد کشاورزی گنبد کاووس بیان داشت: کارشناسان با گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت در اراضی طرف قرارداد گندم در حوزه مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی شهرستان فعالیت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: 10 درصد از دستمزد ناظران گندم توسط کشاورز و 90 درصد نیز از محل اعتبارات طرح گندم پرداخت می شود.

به گفته بذرافشان، افزایش عملکرد گندم در واحد سطح از جمله اهداف این طرح بوده که سال گذشته در 16 هزار هکتار از مزارع گندم شهرستان اجرا شد.

شهرستان گنبد کاووس 163 هزار هکتار مزارع کشاورزی دارد.