امکان تحصیل خواهران طلبه در سراسر کشور با آموزش مجازی فراهم می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید مهدی حسینی صبح سهشنبه در کارگاه یک روزه آموزش مجازی خواهران طلبه سطح 3 غیرحضوری در اردوگاه فاطمیه(س) مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به بیان اهداف، مزایا و ویژگیهای دوره آموزش مجازی پرداخت و خاطرنشان کرد: طلاب مستعد فراوانی در کشور حضور دارند که به امکانات آموزشی و اساتید شهرهای بزرگ دسترسی ندارند.
وی با بیان اینکه این دوره آموزشی امکان تحصیل برای افراد در نقاط مختلف کشور را فراهم میکند، اضافه کرد: در آینده امکانات آموزشی این دوره افزایش خواهد یافت.
در ادامه این کارگاه توجیهی اساتید مؤلف و اساتید ارائه دروس توضیحاتی پیرامون ساختار دروس، شیوه ارزیابی دروس، امتحانات و شیوههای مطالعه در دروس مذکور ارائه کردند.
در بخش دیگری از این همایش حجت الاسلام بهروز لک به بیان اهمیت پژوهش و اصول شیوههای تحقیق در فضای مجازی پرداخت.
60 نفر از طلاب سطح 3 مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در دو گرایش «تفسیر و علوم قرآن» و «فقه و اصول» در دوره های غیر حضوری پذیرفته شدهاند که اکثر دروس آنان به صورت آموزش مجازی ارائه می شود.
قم - خبرگزاری مهر: معاون آموزش حوزههای علمیه خواهران گفت: با اجرای دوره آموزش مجازی، امکان تحصیل برای خواهران طلبه در نقاط مختلف کشور فراهم میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید مهدی حسینی صبح سهشنبه در کارگاه یک روزه آموزش مجازی خواهران طلبه سطح 3 غیرحضوری در اردوگاه فاطمیه(س) مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به بیان اهداف، مزایا و ویژگیهای دوره آموزش مجازی پرداخت و خاطرنشان کرد: طلاب مستعد فراوانی در کشور حضور دارند که به امکانات آموزشی و اساتید شهرهای بزرگ دسترسی ندارند.
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