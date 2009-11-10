به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حاتمیکیا، داود میرباقری، مجتبی راعی، علیرضا رضاداد و حسین خورشیدی پنج داور بخش فاطیما (فیلمهای 135 ثانیه ای) جشنواره فیلم کوثر هستند. این هیئت پنج نفره قرار است 65 فیلم راه یافته مرحله مسابقه بخش 135 ثانیهای جشنواره کوثر را داوری کنند.
بخش فیلمهای 135 ثانیهای جشنواره کوثر با نظر به جایگاه والای زن در فرهنگ غنی دینی و ملی و با هدف تلاش برای دستیابی منزلت واقعی زن در سینمای ایران از سوی ستاد برگزاری جشنواره پیشبینی شده که با استقبال گسترده فیلمسازان کشور مواجه شده است. 553 عنوان فیلم برای دبیرخانه این بخش جشنواره رسیده که از آن میان بیش از 200 عنوان فیلم ساخته شده است. 65 فیلم مرحله مسابقه بخش 135 ثانیهای از میان 203 فیلم ارائه شده انتخاب شدهاند.
چهارمین جشنواره فیلم کوثر از 27 تا 30 آبانماه به همت ستاد آیههای ایثار و تلاش، معاونت امور سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری تهران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی و موسسه مالی و اعتباری قوامین در تهران سینما فلسطین برگزار میشود.
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